Marlisa Rudzio hatte Schwäche für die "größten Red Flags"

Marlisa Rudzio (35) hatte in den vergangenen Jahren nicht viel Glück in der Liebe. Zuletzt wurde ihr das Herz von ihrem Ex-Freund Fabio gebrochen. Im RTL-Format "Reality Check" führt die Reality-TV-Bekanntheit jetzt ein ehrliches Gespräch über das Thema Männer und betont, sich möglicherweise auch immer die falschen ausgesucht zu haben. "Jeder, der meinen Lebenslauf verfolgt hat, sieht, dass ich die größten 'Red Flags' der deutschen Reality hatte: Fabio De Pasquale (30), Marc-Robin Wenz und Nico Legat (26)", erklärt sie und ergänzt: "Da war so ein Muster, dass ich auf Männer stehe, die nicht die liebsten sind. Im Unterbewusstsein denke ich, dass ich sie ändern kann oder dass sie lieb werden."

Bei "Fabio 2", wie die ehemalige Temptation Island-Kandidatin ihren letzten Ex-Freund bezeichnet, habe sie gedacht, doch einmal Glück zu haben – dann kam aber alles anders. "Er hat sich von heute auf morgen von mir getrennt, per WhatsApp Schluss gemacht, nach knapp einem Jahr Beziehung", erinnert sich Marlisa. Sie wisse nicht, ob das Pech mit ihr, den Männern oder der "Generation bindungsunfähig" zusammenhängt, ist sich aber sicher: "Heutzutage ist es wirklich schwierig, einen Mann zu finden, der treu, ehrlich und loyal ist und die ganzen normalen Standardwerte vertritt, weil ich leider auch wirklich oft betrogen wurde."

Allem Anschein nach halfen die schlechten Erfahrungen der 34-Jährigen aber dabei, herauszufinden, wie sie sich eine perfekte Beziehung vorstellt. "Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass mein Partner auch mein bester Freund ist. Dass man ein Team ist, so wie meine Eltern es immer waren. Dass man in guten und in schlechten Zeiten zusammenhält und sich den Rücken stärkt", stellt Marlisa klar. In ihrer letzten Partnerschaft mit Fabio fand sie das nicht – und hat mittlerweile auch überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihm, wie sie auf Instagram erzählte: "Ich finde es supertraurig, aber das sagt viel über einen Menschen aus. Ich bin überall blockiert und von ihm kommt auch absolut nichts."

Instagram / mrs.marlisa Influencerin Mrs. Marlisa und Fabio

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Marlisa Rudzio im Dezember 2024

