Für Florian David Fitz war spätes Vaterglück ein Abenteuer

Florian David Fitz (49) hat seltene Einblicke in sein Familienleben gewährt und über sein spätes Vaterglück gesprochen. Der Schauspieler wurde im Alter von 45 Jahren Vater von Zwillingen. In einem Interview mit RTL erzählte der "Oskars Kleid"-Star von den Herausforderungen und Freuden, die das späte Elternsein mit sich bringt. "Ich hab sehr spät Kinder bekommen, das ist ein relativ großes Abenteuer und das ist jetzt auch erst mal fein", plaudert der Filmstar offen aus.

Auf die Frage, ob es Mut gebraucht habe, in diesem Alter noch Vater zu werden, gestand er: "Es gab schon Momente, wo ich mir eingeschissen habe, wenn man das so sagen darf." Doch sobald die Kinder da waren, seien alle Ängste verflogen: "Das Schöne ist ja, dass das in der Sekunde vorbei ist, wenn es Realität wird." Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: "Dann bekommt 'eingeschissen' eine andere Bedeutung."

Der Schauspieler hält sein Privatleben stets aus der Öffentlichkeit heraus, weshalb seine offenen Worte für viele überraschend kamen. Bereits in einem früheren Interview hatte Florian allerdings verraten, wie er seine Karriere und das Familienleben unter einen Hut bekommt. "Sobald Kinder da sind, fällt ein riesiger Teil des Lebens, den man frei zur Verfügung hatte, weg. Und wenn man diesen Teil vorher schon hauptsächlich mit Arbeit gefüllt hat, dann wird die Arbeit zur Seite gedrückt und findet an anderer Stelle statt", stellte er im Interview mit spot on news klar und betonte, dass er, was seine Kinder angeht, "alles mitnehmen" wolle.

