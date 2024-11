Vom Theater auf die Leinwand: Florian David Fitz wird 50

Florian David Fitz hat Grund zu feiern: Der Schauspieler wird 50 Jahre alt. Kaum zu glauben, aber Florian steht tatsächlich schon seit den 90ern auf der Bühne. Anfänglich konzentrierte er sich ganz auf eine Karriere im Theater. Nach einer Schauspielausbildung in Boston spielte er 1999 unter anderem in "The Rocky Horror Show" und tourte so durch Europa. Hier kam auch seine andere große Leidenschaft zum Vorschein: die Musik. Dass er singen kann, bewies der gebürtige Münchner unter anderem als Synchronsprecher im Kinderfilm "Tiggers großes Abenteuer", aber auch mit Auftritten wie in der "Helene Fischer Show".

Einem großen Publikum wurde Florian 2007 bekannt: Als charmanter Arzt eroberte er die Fanherzen in "Doctor's Diary". Dafür erhielt er sogar den Deutschen Fernsehpreis. Zwei Jahre später ging es für ihn dann auf die große Kinoleinwand – eine seiner ersten Rollen in einem deutschen Blockbuster ist die neben Til Schweiger (60) und Christian Ulmen (49) in "Männerherzen". Der Film, der Florian zu einem der gefragtesten Schauspieler hierzulande machte, war "Vincent will Meer". Die herzerwärmende Geschichte über einen Jungen mit Tourette-Syndrom, der nach dem Tod seiner Mutter alles daran setzt, das Meer sehen zu können, begeisterte das Publikum und brachte ihm mehrere Filmpreise ein. Heute engagiert Florian sich auch sozial für Menschen, die mit Tourette leben.

So gut wie es für Florian im Beruf läuft, so gut läuft es wohl auch privat. Sein Privatleben hält der Filmstar allerdings strikt aus der Öffentlichkeit. Wie lange er mit seiner Partnerin zusammen ist oder wer sie ist, ist nicht bekannt. 2021 hatte er aber Neuigkeiten für seine Fans, die er nicht zurückhalten konnte: Florian ist Papa von Zwillingen geworden. Zu dem Zeitpunkt war er 45 – eine Herausforderung und ein Abenteuer zugleich, wie er in einem Interview mit RTL erklärte. "Ich habe sehr spät Kinder bekommen, das ist ein relativ großes Abenteuer und das ist jetzt auch erst mal fein. [...] Es gab schon Momente, wo ich mir eingeschissen habe, wenn man das so sagen darf", meinte der "Oskars Kleid"-Darsteller.

RTL/ Stefan Erhard Dr. Marc Meier (Florian David Fitz) und Gretchen Haase (Diana Amft) aus "Doctor's Diary"

Getty Images Florian David Fitz erhält den Deutschen Filmpreis, April 2011

