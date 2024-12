Harvey Price leidet unter dem Kontaktabbruch zu Peter Andre

Peter Andre (51) hatte einst eine enge Beziehung zu Harvey Price (22), dem ältesten Sohn seiner Ex-Frau Katie Price (46). Nachdem er und Katie sich 2004 in der TV-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" kennengelernt und 2005 geheiratet hatten, wurde Peter zu einer Vaterfigur für Harvey, der aus Katies vorheriger Beziehung mit dem Fußballer Dwight Yorke (53) stammt. Peter versprach damals, der Vater zu sein, den Harvey nie hatte. Doch nach der Trennung des Paares im Jahr 2009 kühlte das Verhältnis zwischen Peter und Harvey zunehmend ab.

Anfangs hielt Peter weiterhin Kontakt zu Harvey und betonte oft in Interviews und seiner Kolumne, wie sehr ihm das Wohl des Jungen am Herzen liege. Er erzählte von gemeinsamen Momenten und nannte Harvey stets seinen Sohn. An Harveys 15. Geburtstag schrieb er auf X: "Alles Gute zum Geburtstag für einen ganz besonderen Jungen. Ich hoffe, du magst deine Geschenke." Doch mit den Jahren wurden die Besuche seltener und Katie bemerkte, dass Harvey zunehmend gestresst reagierte, wenn es um Peter ging. In ihrer Biografie "Katie Price: Harvey and Me" äußerte sie, dass die Besuche von Peter nach und nach einschliefen und dies Harvey belastet habe.

Harvey, der unter einer seltenen genetischen Erkrankung leidet, die sein Sehvermögen und seine Entwicklung beeinträchtigt, fand in Peter einst eine wichtige Bezugsperson. Die Trennung von Peter und Katie traf ihn daher besonders hart. Katie erklärte, dass Harvey das Ende der Beziehung nur schwer verstehen konnte und dass ihm alle männlichen Vorbilder abhandengekommen seien. Sie schrieb auf X: "Wenn man sich scheiden lässt, muss man die Kinder teilen. Aber bei Harvey ist da niemand." Trotz der schwierigen Umstände hofft sie, dass Harvey eines Tages wieder eine positive Vaterfigur in seinem Leben haben wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Andre im Juli 2019 in London

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Harvey Price mit seiner Mutter Katie Price

Anzeige Anzeige