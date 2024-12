Helene Fischer erobert mit Album "Rausch" erneut die Charts

Helene Fischer (40) hat das Schlagerduell gegen Andrea Berg (58) für sich entschieden. Mit ihrem Album "Rausch", das bereits im Jahr 2021 veröffentlicht wurde, steht sie im Jahr 2024 erneut an der Spitze der offiziellen deutschen Schlager-Jahrescharts. Andrea Berg hingegen erreichte mit ihrem neuen, selbstbetitelten Album "Andrea Berg", das erst im Oktober erschien, nur Platz vier. Damit hat Helene ihre Konkurrentin überholt und behauptet sich als erfolgreichste Schlagerkünstlerin des Jahres.

Obwohl beide Schlagerstars im Jahr 2024 neue Musik präsentierten, war es Helene mit ihrem diesjährigen Album "Die schönsten Kinderlieder" nicht gelungen, die Charts zu dominieren. Stattdessen ist es ihr älteres Album "Rausch", das sich weiterhin großer Beliebtheit erfreut und den ersten Platz in den Jahrescharts sichert. Andrea Bergs Album "Andrea Berg" war zwar stark gestartet, hatte jedoch weniger Zeit, um in den Jahrescharts aufzusteigen, da es erst im Oktober released wurde. Auf Instagram sind die offiziellen deutschen Schlagercharts öffentlich einsehbar und haben neben Helene und Andrea noch weitere Künstler aufgelistet. So belegt Ben Zucker (41) mit "Heute nicht!" den zweiten und Beatrice Egli (36) mit ihrem Album "Balance" den dritten Platz. Beide Alben waren bereits 2023 erschienen.

Zwischen Helene und Andrea gibt es seit Jahren Gerüchte über einen Konkurrenzkampf hinter den Kulissen. Beide sind unbestritten die größten Musikerinnen der Schlagerbranche und dominieren seit Jahren die Charts. Helene startete ihre Karriere in jungen Jahren und setzte mit Hits wie "Atemlos durch die Nacht" neue Maßstäbe im deutschen Schlager. Sie begeistert ihre Fans nicht nur mit ihrer Stimme, sondern auch mit aufwendigen Bühnenshows. Andrea Berg, die Schwiegermutter von Vanessa Mai (32), hingegen, die seit den 90er-Jahren erfolgreich ist, gilt als feste Größe im Schlager. Mit Liedern wie "Du hast mich tausendmal belogen" und "Die Gefühle haben Schweigepflicht" eroberte sie die Herzen von Millionen Fans. Trotz aller Konkurrenz verbindet die beiden Sängerinnen die Leidenschaft für die Musik und die Liebe zum Schlager.

Getty Images Andrea Berg und Helene Fischer beim Bambi 2013

Getty Images Andrea Berg im Dezember 2022

