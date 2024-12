Meilenstein: John Mulaneys Tochter Méi ist drei Monate alt

John Mulaney (42) und seine Tochter Méi June genießen wertvolle Vater-Tochter-Momente! Am Montag, dem 16. Dezember, besuchte der Comedian die Premiere seiner Show "ALL IN: Comedy About Love" in New York City. Gegenüber People verriet der Comedian, dass er und seine Frau Olivia Munn (44) einen Meilenstein gefeiert haben: Ihr Sprössling ist inzwischen drei Monate alt. "Wir hatten knisterndes Papier mit Schwarz-weiß-Mustern, was für dreimonatige Babys wegen des starken Kontrasts wirklich spannend ist. Wir legten ihre Hand darauf, und sie spielte selbst damit", erzählte John

Er teilte auch mit, dass er jede Minute mit seiner kleinen Tochter genieße. "Ich kam gestern Nacht um etwa 23 Uhr von der Show nach Hause, und das Gute an einem dreimonatigen Baby ist, dass sie wach ist", erinnerte er sich lächelnd im Gespräch mit dem Magazin. "Also hielt ich sie für ein paar Stunden, und heute Morgen haben wir ihr eine Schleife auf den Kopf gesetzt. Sie hatte keine Wahl." Ein weiteres besonderes Geschenk war die Begegnung mit dem Schauspieler Richard Kind, den John auf Instagram teilte. Unter einem Foto von Richard und Méi schrieb er: "Alles Gute zum dreimonatigen Geburtstag, mein kleines Pfläumchen. Ich habe dir Richard Kind als Geschenk besorgt."

Abseits der Bühne genießt das Paar das Familienleben in vollen Zügen. Olivia teilte kürzlich auf Instagram Einblicke in ihr Leben mit Méi und ihrem dreijährigen Sohn Malcolm. In einem Video kuschelt sie mit Méi vor dem Kamin und sagt liebevoll zu ihr: "Du bist so niedlich. Du bist so pummelig und süß." In einem anderen Clip fragt Malcolm neugierig: "Hustet sie?", worauf Olivia antwortet: "Sie macht nur kleine Geräusche." Die Geschwister wurden beim Kuscheln gezeigt, und es gab Fotos von gemeinsamen Momenten vor dem Weihnachtsbaum. "Die letzten drei Monate", kommentierte sie mit einem Herz-Emoji und ließ ihre Follower an ihrem Familienglück teilhaben.

Instagram / johnmulaney John Mulaney postet ein Bild von seiner Tochter Mei und Richard Kind auf Instagram

Instagram / oliviamunn Olivia Munn auf Instagram mit ihren und John Mulaneys zwei Kindern

