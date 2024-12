Mit neuem Bürojob: Gina-Lisa Lohfink will "seriös werden"

Gina-Lisa Lohfink (38) hat sich ein neues Ziel gesetzt: mehr Seriosität in ihrem Leben – und das ausgerechnet mithilfe eines neuen Jobs bei einer Erotikplattform. Die Reality-TV-Bekanntheit möchte jedoch nicht vor der Kamera stehen und sich für das Portal nackig machen. Sie fungiert ab sofort als Botschafterin für die Erotikplattform und ist dafür zuständig, neue Mitglieder anzuwerben: "Ich denke, ihr kennt mich schon alle nackt und deswegen ist jetzt mal die Zeit, dass ich in meinem Büro sitze, ein bisschen seriöser werde und mich da ein bisschen darauf fokussiere", erklärte Gina-Lisa ihre neue Rolle im RTL-Interview.

An jedem Mitglied, das sie der Online-Plattform beschert, verdient sie. Die Hälfte ihres Verdienstes möchte die Blondine für einen guten Zweck spenden und damit Menschen helfen, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden. "Ich will helfen. Mir ging es oft auch nicht gut. Mir hat keiner geholfen und ich finde, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu helfen", erklärte sie im Interview ihre Motivation.

Zuletzt stand Gina-Lisa wegen einer ungemütlichen Familienangelegenheit im Fokus der Medien. Ein Rechtsstreit mit ihrem Stiefvater hatte vor wenigen Monaten für viel Aufsehen gesorgt. Die 38-Jährige hatte ihren Stiefvater in einem Interview bezichtigt, sie über zehn Jahre lang misshandelt zu haben. Auch wenn er das Vergehen zugab, stritt er die Dauer der Vorfälle ab – sogar mit Erfolg. Wie RTL berichtete, wurde Gina-Lisa schließlich zu einer Zahlung von 1.360 Euro Schadensersatz angewiesen. Sie hatte eine Unterlassungserklärung unterzeichnet und sich damit verpflichtet, die Vorwürfe nicht erneut öffentlich zu äußern. "Ich wurde geschlagen, jetzt soll ich auch noch zahlen", wetterte sie nach dem Prozess.

Anzeige Anzeige

ActionPress Gina-Lisa Lohfink, 2024 in Bad Oeynhausen

Anzeige Anzeige

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

Anzeige Anzeige