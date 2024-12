Nach Tod von Ex Liam: Maya Henry feiert ihren 25. Geburtstag

Maya Henry (25) hat ein sehr turbulentes Jahr hinter sich. Nachdem ihr Ex-Freund Liam Payne (✝31) im Oktober bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen war, sah sich die Influencerin mit krassen Hassnachrichten konfrontiert. Viele Fans des Sängers warfen ihr vor, an seinem Tod schuld zu sein, da sie im Netz öffentlich über die schwierige Beziehung der beiden gesprochen hatte. Das soll den Musiker mental so beeinträchtigt haben, dass er wieder seiner Drogensucht verfiel. Doch an ihrem Ehrentag ließ sie all das nicht an sich heran: Maya feierte am 15. Dezember ihren 25. Geburtstag. Wie Bilder auf Instagram zeigen, lud sie zu diesem Anlass zu einer glamourösen Party mit all ihren Liebsten ein.

Für die Feier wurde an keinem Ende gespart: Die Fotos des Abends zeigen das voll bestückte, kunstvoll hergerichtete Büfett und die zweistöckige Geburtstagstorte. Alles bis hin zu den bedruckten Pappbechern wurde auf das weihnachtliche Motto der Party abgestimmt. Das Geburtstagskind selbst trug zu diesem Anlass ein tiefrotes Minikleid mit breitem Fellsaum, kombiniert mit silbernem Schmuck. Auch ihre geliebten Vierbeiner waren bei der Party anwesend. Wie ein besonders niedlicher Schnappschuss zeigt, hatten sich die Hunde ebenfalls herausgeputzt: Einer von Mayas treuen Begleitern trug einen kleinen schwarzen Smoking!

Nachdem sich Maya und Liam im Jahr 2022 getrennt hatten, war es um die Influencerin eher ruhig. Erst im Mai dieses Jahres begann sie, die Beziehung im Netz aufzuarbeiten. Dabei erzählte sie auch wiederholt, dass Liam sie noch immer mit besorgniserregenden Nachrichten kontaktieren würde. Er bombardierte sie angeblich über das Telefon und erstellte immer neue Konten im Netz, um sie per E-Mail oder SMS erreichen zu können. Das spitzte sich so sehr zu, dass sie im Oktober eine Unterlassungserklärung gegen den Musiker beantragte – nur wenige Tage vor seinem Tod.

Anzeige Anzeige

Instagram / maya_henry Maya Henry, Autorin und Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / maya_henry Maya Henry und ihr Hund, Dezember 2024

Anzeige Anzeige