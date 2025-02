Drängte Liam Payne Ex-Freundin Maya Henry zur Abtreibung?

Neue Details über die turbulente On-Off-Beziehung von Liam Payne (✝31) und Maya Henry (25) erschüttern die Öffentlichkeit. Wie das Magazin Rolling Stone vier Monate nach dem Tod des ehemaligen One Direction-Stars berichtet, soll Liam Maya im Jahr 2020 zu einer Abtreibung gedrängt haben. Angeblich stellte er ihr ein Ultimatum: Sie solle die Schwangerschaft abbrechen, um mit ihm zusammenzubleiben, oder das Kind alleine großziehen, da er es weder anerkennen noch Verantwortung übernehmen wolle.

Maya, die mittlerweile als Autorin tätig ist, soll ihre Erfahrungen in ihrem Roman "Looking Forward" verarbeitet haben, der im Mai 2024 erschien. In einem Interview mit dem Magazin People äußerte sie sich damals vorsichtig über die autobiografischen Parallelen. Sie berichtete, dass sie allein ins Krankenhaus gehen musste, um Komplikationen nach der Abtreibung behandeln zu lassen. Neben diesen erschütternden Enthüllungen behauptete ein Insider im Rolling Stone nun, dass Maya während ihrer Beziehung zu Liam herausgefunden haben soll, dass er intime Nachrichten an andere Männer schickte. Trotz aller Schwierigkeiten äußerte Maya gegenüber dem Magazin aber, dass sie Liam sehr geliebt habe. Seinen Süchten und inneren Kämpfen sei sie jedoch nicht gewachsen gewesen, weshalb sie die Beziehung habe beenden müssen.

Schon vor diesen neuen Enthüllungen war die Beziehung der beiden ein wiederkehrendes Thema in den Medien. Die turbulente Romanze begann 2018, fand ihren Höhepunkt in einer Verlobung im Jahr 2020. Doch immer wieder trennten und versöhnten sich Maya und Liam, bis 2022 schließlich das endgültige Ende folgte. Nach der Trennung soll Liam Maya weiterhin mit unerwünschten Nachrichten kontaktiert haben, weswegen sie eine Unterlassungsklage einreichte. Erst kürzlich erinnerte sich Maya in einem rührenden Interview an die Beziehung und betonte, trotz allem um Liam zu trauern. Der Musiker, der aus einer früheren Beziehung zu Cheryl Cole (41) einen Sohn hat, starb im Oktober 2024, nachdem er unter mysteriösen Umständen von einem Hotelbalkon gestürzt war.

Getty Images Liam Payne und Maya Henry im März 2022 in West Hollywood

FeatureflashSHM / ActionPress Cheryl Cole und Liam Payne im Februar 2018