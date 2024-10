Liam Paynes (†) Ex Maya meint, er habe frühen Tod prophezeit

Gestern verstarb One Direction-Sänger Liam Payne (✝31) auf tragische Weise. Nur wenige Tage zuvor gab seine Ex-Freundin Maya Henry (24) ein Interview im Podcast "The Internet Is Dead", der auf YouTube in einem Video festgehalten wurde. Während des Gesprächs äußerte sich das Model über das schwierige Verhältnis zu ihrem früheren Partner. "Er schrieb mir immer, nachdem wir Schluss gemacht hatten: 'Es geht mir nicht gut.' Er spielte immer auf seinen Tod an und sagte: 'Ich werde sterben.'" Aus Angst um die mentale Gesundheit des Musikers habe sie versucht, ihm zu helfen – jedoch vergebens. Sie erklärte: "Er wollte die Hilfe nicht annehmen."

Vor wenigen Tagen wurde publik gemacht, dass Liams Ex-Verlobte aufgrund der ständigen Nachrichten ihres früheren Partners eine Unterlassungserklärung beantragt hatte. In dem Podcast betonte Maya, wie sehr sie die Situation überforderte. Die zahlreichen Texte und deren Inhalt seien zu viel für sie gewesen – dennoch sei sie zwiegespalten: "Er sagt all diese Dinge. Ich muss ihm helfen. Denn falls etwas mit ihm passiert, könnte ich mir das selbst niemals verzeihen", merkte sie an.

Nur wenige Tage später wurde dann die schockierende Nachricht öffentlich gemacht: Liam ist im Alter von nur 31 Jahren auf tragische Weise verstorben. Während eines Urlaubs in Argentinien stürzte der gebürtige Brite von dem Balkon eines Hotels. Zuvor soll er in der Lobby auffällig gewesen sein und habe seinen Laptop zertrümmert. Nach diesem Vorfall wurde er angeblich in sein Zimmer geleitet. Warum Liam aus dem dritten Stock gestürzt ist, ist zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt.

Getty Images Liam Payne und Maya Henry

Getty Images Liam Payne, Sänger