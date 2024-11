Liam Payne soll Ex Maya intime Aufnahmen geschickt haben

Liam Payne (✝31) hat angeblich kurz vor seinem Tod noch Kontakt zu seiner Ex-Verlobten Maya Henry (24) gesucht. Laut Gerichtsunterlagen, die von der New York Post veröffentlicht wurden und PageSix vorliegen, soll der Musiker wiederholt intime Videos und Fotos von sich an das Model geschickt haben, auf denen er "verstörende sexuelle Handlungen an sich selbst" vornahm. Dies kam im Zuge einer Unterlassungsanordnung, die Maya nur einen Tag vor Liams Tod eingereicht hatte, ans Licht.

In den Dokumenten wird dem Verstorbenen auch vorgeworfen, versucht zu haben, intime Bilder von der 24-Jährigen an andere Personen weiterzuschicken. Maya habe wenige Tage, bevor sie die Unterlassungsklage eingereicht hatte, herausgefunden, dass Liam einer Frau besagte Fotos von ihr senden wollte. "Schick mir F**k- und Lutschvideos. Habe ich dir jemals welche von Maya geschickt? Oder von einer meiner Ex-Freundinnen?", soll er der anonymen Frau geschrieben haben. Sie setzte sich mit Maya über Instagram in Verbindung, die dem Ex-One Direction-Star im Zuge dessen strafrechtliche Maßnahmen ankündigte, wenn er sie und ihre Familie weiter "verleumden, bedrohen, belästigen oder einschüchtern" würde. Maya und Liam waren 2018 ein Paar geworden und hatten sich 2020 verlobt, bevor sie zwei Jahre später ihre Beziehung beendeten. Seit Ende 2022 war der Sänger mit Kate Cassidy zusammen.

Liam war am 16. Oktober von seinem Hotelbalkon in Buenos Aires, Argentinien gestürzt. Die Ermittlungen laufen noch, toxikologische Untersuchungen belegten allerdings, dass er zum Zeitpunkt seines Todes ein Drogengemisch im Blut hatte. Wie genau es zu seinem tödlichen Sturz kam, ist nicht bekannt. Es wurden in den vergangenen Tagen jedoch drei Personen festgenommen – zwei Angestellte, die den Star angeblich mit Drogen versorgt haben sollen, sowie ein Kumpel. Liams Leichnam ist mittlerweile in seiner Heimat England angekommen, wo in den kommenden Tagen eine Trauerfeier für ihn stattfinden soll.

Getty Images Liam Payne und Maya Henry im März 2022

Getty Images Liam Payne im März 2022 in L.A.

