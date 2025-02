Maya Henry erhebt erneut schwere Vorwürfe gegen Ex Liam (†)

Liam Payne (✝31) starb im vergangenen Oktober auf tragische Weise bei einem Balkonsturz in Argentinien. Während viele Menschen, die der Sänger zurückließ, um ihn trauern, gibt es auch Menschen, die offenbar eher unschöne Erinnerungen mit ihm verbinden. So auch Liams Ex-Verlobte Maya Henry (25), mit der er von 2019 bis 2022 zusammen war. Im Interview mit Rolling Stone behauptet das Model nun, dass der One Direction-Star während ihrer Beziehung ohne ihr Wissen Nacktfotos von ihr an Fans und wohl auch Familienmitglieder verschickte. "Da ich das Ausmaß seines nicht-einvernehmlichen Bilderaustauschs aufgedeckt habe, [...] stehe ich vor der Schwierigkeit, um jemanden zu trauern, der mir so viel bedeutet hat, trotz des Schmerzes, den er mir zugefügt hat", räumt Maya ein.

Maya sei hin- und hergerissen, weil sie Liam sehr geliebt hat, aber dennoch mit dem, was er mutmaßlich tat, immer noch zu kämpfen habe. "Nach allem, was passiert ist, schmerzt es am meisten, dass ich auch nach seinem Tod noch mit den Nachwirkungen seiner Taten zu kämpfen habe, die sich immer noch entfalten", erklärt die 25-Jährige dem Magazin. In einer Unterlassungsklage, die dem Journal vorliegt, behauptet Maya des Weiteren, dass sie während ihrer Partnerschaft mit Liam besorgniserregende Nachrichten von Fremden erhalten habe. Darin warnten diese sie, dass der Musiker sie gefragt hätte, ob sie intime Fotos von Maya sehen wollen. Zudem heißt es in den Unterlagen weiter, dass Liam seiner Ex und ihrer Familie "unaufgefordert und verstörende Bilder und Videos" zukommen ließ. Darunter sollen sich auch sexuelle Inhalte befunden haben, auf denen er selbst auch zu sehen war.

In ihrem aktuellen Interview erhob Maya zudem noch weitere Anschuldigungen gegen Liam. So behauptete sie, dass er sie im Jahr 2020 zu einer Abtreibung gezwungen haben soll. Damals habe er ihr ein Ultimatum gestellt: Hätte sie das Kind behalten, hätte er das Kind nicht als seines anerkannt. Inwieweit Mayas Berichte der Wahrheit entsprechen, ist unklar. Jedoch ist es nicht das erste Mal, dass solche Vorwürfe über Liam laut werden. Bereits im vergangenen November berichtete Page Six darüber, dass er Maya intime Aufnahmen geschickt haben soll.

Getty Images Maya Henry, Model

Getty Images Liam Payne und Maya Henry, März 2022