Maya Henry meldet sich nach Liam Paynes Tod erstmals im Netz

Maya Henry (24), die Ex-Verlobte des verstorbenen Sängers Liam Payne (✝31), brach ihr Schweigen nach seinem Tod im vergangenen Monat. Die beiden waren von 2019 bis Mai 2022 ein Paar und hatten sich im August 2020 verlobt. Wie der Mirror berichtet, nahm Maya an Thanksgiving in den sozialen Medien darauf Bezug und postete ein Bild eines traditionellen Essens. Dazu schrieb sie: "Happy Thanksgiving. Ich bin dankbar für Familie, Freunde und Gott."

Tiefe Trauer und Bestürzung herrschen seit dem Tod des ehemaligen One Direction-Sängers, der an den Folgen mehrerer Verletzungen nach einem Sturz aus dem dritten Stock verstarb. Unbestätigten Berichten zufolge sollen Drogen in einen vermeintlich sicheren Bereich des Hotels zu ihm geschmuggelt worden sein. Die toxikologische Untersuchung zeigte, dass Liam Antidepressiva und Kokain im Blut hatte. Einige Zeugen und ein Polizeibericht behaupten, er habe versucht, aus seinem Hotelzimmer zu fliehen und den Balkon dafür nutzen wollen. Trotz der tragischen Umstände gab es auch Schlagzeilen über Schwierigkeiten in seiner Beziehung zu Maya, die sie kurz vor seinem Tod öffentlich gemacht hatte.

Die 24-Jährige, die auch als Model bekannt ist, hatte kurz vor Liams Tod mit ihrem Debütroman "Looking Forward" für Aufsehen gesorgt. Sie hatte sogar einen Unterlassungsbescheid gegen ihn erwirkt, weil er angeblich wiederholt Kontakt über verschiedene iCloud-Konten suchte. Maya hat seitdem jedoch viel Gegenwind in den sozialen Medien erfahren müssen, besonders von Fans, die ihre Vorwürfe gegen Liam kritisieren. Gleichzeitig werden in seiner Heimatstadt Wolverhampton Rufe nach einem bleibenden Denkmal laut. Eine Online-Petition, die knapp 6.000 Unterschriften gesammelt hat, strebt danach, ein Denkmal oder ein Wandbild zu Ehren Liams zu errichten und so sein Vermächtnis als einfühlsamer Musiker zu würdigen.

Instagram / maya_henry Maya Henry teilt Thanksgiving-Einblicke in einer Insta-Story

Instagram/maya_henry, getty images/JC Olivera Maya Henry und Liam Payne, Collage