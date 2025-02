Liam Paynes (†31) Ex Maya erinnert sich in langem Statement

Maya Henry (25) hatte sich nach dem Tod ihres Ex-Freundes Liam Payne (✝31) in der Öffentlichkeit eher zurückgehalten. Zum tragischen Ableben des Sängers äußerte sie sich bislang nicht detailliert. Nun hat die Content-Creatorin dies geändert: Im Gespräch mit dem Rolling Stone erinnert sie sich nicht nur an den Menschen Liam, sondern auch an die Probleme, mit denen er zu kämpfen hatte. "Er war jemand, den ich sehr geliebt habe. Zu Beginn waren es der Drogenkonsum und die Abhängigkeiten, die uns auseinandergerissen haben. [...] Obwohl ich ihn sehr liebte, tat er Dinge, die mich auf eine Weise verletzten, die ich nie ganz verstehen werde, und er verletzte mich auch noch Jahre nach unserer Trennung", erklärt die Kanadierin. Vor allem im Zustand des Drogenkonsums sei Liam ein völlig anderer Mensch gewesen: "Unter Drogeneinfluss wurde er zu jemandem, den ich nicht wiedererkannte."

Maya habe dem ehemaligen One Direction-Star immer beigestanden, versucht, ihn zu unterstützen und gehofft, "jeder Vorfall" könne ein Weckruf für ihn sein. Dennoch musste sie irgendwann einsehen, dass sie nicht in der Lage ist, ihm bei seinen "inneren Kämpfen" zu helfen – sie musste um ihretwillen gehen. "Ich musste weggehen, egal wie sehr es wehtat, denn in seiner Welt zu bleiben, bedeutete, mich selbst zu verlieren", erklärt die 25-Jährige. Einen Vorwurf mache sie ihrem Ex-Freund aber nicht. Trotz der Schwierigkeiten in ihrer Beziehung falle es Maya schwer, den Tod von Liam zu überwinden: "Ich muss mich mit der Schwierigkeit auseinandersetzen, um jemanden zu trauern, der mir trotz des Schmerzes, den er mir zugefügt hat, so wichtig war."

Maya und Liams Liebesgeschichte gleicht einer Achterbahnfahrt. Im Jahr 2018 wurde die Beziehung der beiden öffentlich, zwei Jahre später verlobten sie sich. Zwischendurch wurde ihre Verlobung schon einmal aufgelöst, aber im Mai 2022 zerbrach ihre Liebe endgültig. Es gab immer wieder Spekulationen und kleine Skandale um die beiden. Unter anderem hielt sich das Gerücht, Maya habe in ihrer Beziehung eine Abtreibung vornehmen lassen. Die Situation spitzte sich auch nach ihrer Trennung weiter zu, denn Liam soll seine Ex-Freundin wiederholt kontaktiert haben – so oft, dass das Model sich gezwungen sah, eine Unterlassungsklage einzureichen. Der Brite soll ihr laut Page Six sogar sehr intime Aufnahmen geschickt haben, auf denen er "verstörende sexuelle Handlungen an sich selbst" zeigte.

Getty Images Maya Henry, Model

Getty Images Liam Payne und Maya Henry im Oktober 2021 in London