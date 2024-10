Ex Maya verrät: Dieser One-Direction-Kollege schubste Liam

Liam Payne (31) enthüllte im Jahr 2022, dass er mit einem seiner One Direction-Kollegen hinter der Bühne eine körperliche Auseinandersetzung hatte. Dabei verriet er nicht, um welches der ehemaligen Bandmitglieder es sich gehandelt haben sollte, was zu großen Spekulationen seitens der Fans führte. Nun meldete sich Liams Ex-Verlobte Maya Henry (24) zu Wort und nahm Stellung zu einem TikTok-Video, in dem Louis Tomlinson (32) verdächtigt wurde: "Ich sehe das die ganze Zeit überall, ich habe diese unerträgliche Geschichte schon so oft gehört... Er hat mir gesagt, dass es Zayn (31) war, also..."

Im Podcast "Impaulsive" von Logan Paul (29) erzählte Liam damals von seiner Einstellung, "keinen Scheiß zu akzeptieren", was in der Band für Spannungen sorgte. So soll es zu einem Streit hinter der Bühne gekommen sein, bei dem ein 1D-Mitglied ihn an eine Wand schubste. Daraufhin drohte Liam seinem damaligen Bandkollegen: "Also sagte ich zu ihm: 'Wenn du diese Hände nicht wegnimmst, wirst du sie höchstwahrscheinlich nie wieder benutzen.'" Die Fehde zwischen den beiden Stars soll sich nach diesem Vorfall wieder gelegt haben. "Es gibt viele Gründe, warum ich Zayn nicht mag, aber es gibt auch viele Gründe, warum ich immer auf seiner Seite sein werde", erklärte der 31-jährige Sänger in dem Podcast.

Auch zwei Jahre nach Liams Enthüllungen wird deutlich, dass zwischen ihm und Zayn kein böses Blut mehr herrscht: So unterstützt er die neuen Projekte seines früheren Bandkollegen öffentlich. Unter einem Instagram-Beitrag, mit dem Zayn neue Musik ankündigte, kommentierte er: "Das klingt schon groß." Zayn antwortete darauf: "Ich weiß es zu schätzen, Bruder, danke für die Liebe." Nicht nur über Interaktionen zwischen diesen zwei One-Direction-Sängern freuten sich die Fans, auch Niall Horan (31) und Liam scheinen sich wieder anzunähern. Letzterer besuchte Niall erst Anfang Oktober bei einem seiner Konzerte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne und Maya Henry im März 2022 in West Hollywood

Anzeige Anzeige

Carlos Alvarez/Getty Images One Direction-Stars Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson und Niall Horan, 2014

Anzeige Anzeige