Prinz Harrys Buch "Reserve" wurde 2024 am meisten getauscht

Prinz Harry (40) hat mit seiner Autobiografie "Reserve" erneut einen Rückschlag erlitten. Wie jetzt bekannt wurde, ist sein Buch zum zweiten Mal in Folge zur meist eingetauschten Biografie des Jahres gekürt worden. Der britische Online-Händler We Buy Books bestätigte, dass mehr Leser denn je ihre Exemplare von "Reserve" zurückgegeben oder verkauft haben. Dies ist besonders bemerkenswert, da das Werk Anfang 2023 als schnellstverkaufte Neuerscheinung alle Rekorde brach und weltweit für Aufsehen sorgte.

Ein Sprecher von We Buy Books erklärte gegenüber der Presse: "Zum zweiten Mal in Folge ist Prinz Harrys 'Reserve' die meist eingetauschte Biografie des Jahres. Dieses Jahr haben wir insgesamt 567 Exemplare erworben." Während der Ankaufspreis bei 4,53 Euro liegt, ist das Buch im Handel noch für 13,00 Euro erhältlich. Viele hatten erwartet, dass die kürzlich veröffentlichte Taschenbuchausgabe neue Inhalte oder überarbeitete Kapitel beinhalten würde, doch dem war nicht so. Dies ist ungewöhnlich, da Autoren oft die Gelegenheit nutzen, aktualisierte Ausgaben mit zusätzlichen Informationen herauszubringen.

Seit der Veröffentlichung von "Reserve" scheint sich das Verhältnis zwischen Harry und seiner Familie weiter verschlechtert zu haben. In dem Buch erhebt er schwere Vorwürfe gegen seinen Vater König Charles (76) und seinen Bruder Prinz William (42), was zu zusätzlichen Spannungen geführt haben soll. Insbesondere die Beziehung zu William gilt als frostig. Seit der Beerdigung ihrer Großmutter Queen Elizabeth II. (✝96) im September 2022 sollen die Brüder kaum noch Kontakt haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Prinz Harry im September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus

Anzeige Anzeige

Anzeige