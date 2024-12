Prinz Harry fühlte sich nach Buchveröffentlichung befreit

Nach der Veröffentlichung seiner Memoiren, die den Titel "Reserve" tragen, hat Prinz Harry (40) wohl vor allem eines empfunden: Erleichterung. Das verriet der britische Royal in einem intimen Gespräch mit dem bekannten Trauma-Experten Dr. Gabor Maté im März vergangenen Jahres. Harry führte aus: "Sobald das Buch herauskam, fühlte ich mich unglaublich frei. Ich spürte, wie eine riesige Last von meinen Schultern genommen wurde."

Während des Gesprächs, das in seinem Anwesen in Montecito stattfand, sprach der Herzog von Sussex offen über seine Therapieerfahrung und persönliche Heilung. Er erklärte: "Viele Familien sind kompliziert und dysfunktional, aber für mich wurde durch die regelmäßige Therapie deutlich, dass ich eine neue Sprache gelernt hatte. Die Menschen um mich herum sprachen diese Sprache nicht, sodass ich mich tatsächlich mehr ausgegrenzt fühlte." Harry beschrieb sein früheres königliches Leben als eine Art "elegante Gefangenschaft". Außerdem wies er auf die Schwierigkeiten hin, die mit der verzerrten Darstellung seines Lebens und Gerüchten in den Medien einhergehen würden. "Seit ich ein Kind war, habe ich Geschichten über mich gesehen, die nicht wirklich auf der Realität basieren", erklärte er und betonte, wie schädlich dies über die Zeit hinweg sei.

Prinz Harry und Meghan Markle (43) haben 2018 geheiratet und sind Eltern von zwei Kindern, Archie (5) und Lilibet (3). Nach ihrem Rückzug aus dem königlichen Leben zogen sie in die USA und ließen sich in Kalifornien nieder. Dort setzen sie sich für zahlreiche wohltätige Zwecke ein und gründeten ihre eigene Organisation Archewell. Die Veröffentlichung von "Reserve" war für Harry ein wichtiger Schritt, um seine Sicht der Dinge darzulegen und seine persönlichen Erfahrungen mit der Welt zu teilen. Das Paar legt großen Wert darauf, ein Leben nach seinen eigenen Vorstellungen zu führen und seinen Kindern eine möglichst normale Kindheit zu bieten, fernab des medialen Rummels der britischen Monarchie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei der New York Times Dealbook Summit 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige Anzeige