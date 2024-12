Alles zu viel? Mette-Marit weint bei öffentlichem Termin

Für Mette-Marit (51) und ihre Familie neigt sich ein sehr schweres Jahr dem Ende zu – der Sohn der norwegischen Kronprinzessin, Marius Borg Høiby (27), sorgte für einige Skandale. Ihm wird nicht nur körperliche Gewalt, sondern auch Vergewaltigung vorgeworfen. Die dreifache Mutter steht deshalb derzeit unter großem Druck. Bei einem öffentlichen Termin in einem Wohn- und Pflegezentrum mit ihrem Mann Kronprinz Haakon (51) schien sie ihre Emotionen nicht mehr kontrollieren zu können und fing an zu weinen. Fotos, die der Gala vorliegen, zeigen, wie Mette-Marit viele Tränen über die Wangen fließen. Ob sie die Veranstaltung und die Personen dort gerührt haben oder sie von ihrer aktuellen Familiensituation übermannt wurde, ist ungewiss.

Die Schlagzeilen über Marius begannen im Sommer dieses Jahres, als er seine damalige Freundin in seiner Wohnung unter dem Einfluss von Drogen attackiert hatte. Seitdem kamen immer mehr Beschuldigungen auf: Unter anderem werden ihm häusliche Gewalt, Morddrohung sowie Drogenmissbrauch vorgeworfen. Da ihm außerdem vorgeworfen wird, eine Frau vergewaltigt zu haben, wurde er für eine Woche in Untersuchungshaft genommen und anschließend angeklagt. Seine Mutter Mette-Marit hat sich zu den Behauptungen bisher noch nicht geäußert. Es kam zur Sprache, dass sie eine Polizeiaussage zu Marius' Fall machen soll – doch der Antrag wurde laut dem norwegischen Fernsehsender TV2 abgelehnt.

Die norwegische Königsfamilie hüllt sich weitestgehend in Schweigen. Als der 27-Jährige im November festgenommen wurde, meldete sich jedoch sein Stiefvater Kronprinz Haakon zu Wort. "Wir haben als Familie und als Eltern lange darum gekämpft, dass er mehr Hilfe bekommt. Und dass er an einen Ort kommt, wo er Hilfe, Reha und Behandlung erhalten kann", erklärte dieser gegenüber dem Radiosender NRK. Anschließend begab sich Marius für einen Entzug in eine Rehabilitationsklinik. Ob er sich aktuell noch dort befindet, ist nicht bekannt.

Getty Images Marius Borg Høiby und Mette-Marit von Norwegen

Getty Images Marius Borg Høiby und Prinz Haakon in Oslo

