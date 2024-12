Ariana Grande glänzt Arm in Arm mit Mama Joan auf Red Carpet

Ariana Grande (31) und ihre Mutter Joan Grande (66) haben am Dienstag, dem 17. Dezember, gemeinsam das Golden Globes First-Time Nominees Luncheon im Maybourne Beverly Hills besucht. Anlass der eleganten Mutter-Tochter-Präsenz war Arianas allererste Golden Globe-Nominierung für ihre Rolle in der Verfilmung des Musicals Wicked. Für ihren Auftritt wählte die "Yes, and?"-Interpretin ein champagnerfarbenes, ärmelloses Satinkleid mit tailliertem Gürtel, geschlossenen Satinpumps und zurückhaltenden Accessoires – ganz im Stil ihrer Filmrolle Glinda. Ihre Mutter Joan, die als Produzentin bekannt ist, zeigte sich hingegen in einem schwarzen Zweiteiler aus Mantelkleid und Hose, kombiniert mit schwarzen Stiefeln.

Wie wichtig der Sängerin ihre Familie ist, betont sie immer wieder öffentlich. Trotz ihrer erfolgreichen Karriere und ihres vollgepackten Terminkalenders nimmt sie sich häufig Zeit für ihre Liebsten. Jüngst besuchte Ariana zum Beispiel ihre Heimatstadt Boca Raton in Florida, um mit ihrer 99-jährigen Oma "Wicked" im Kino zu schauen. Auf Instagram teilte das Gesangstalent einen Schnappschuss von dem gemütlichen Beisammensein, bei dem auch ihr älterer Bruder Frankie Grande (41) und Partner Ethan Slater (32) mit von der Partie waren.

Der Freund der Musikerin wirkte ebenfalls in "Wicked" mit. Ethan und Ariana lernten sich im Rahmen der Dreharbeiten kennen und verliebten sich ineinander. Nachdem sich beide von ihren damaligen Ehepartnern getrennt hatten, kamen sie wenig später zusammen. Ihre Beziehung halten die beiden Filmdarsteller bisher jedoch weitestgehend privat. Laut einem Insider soll die 31-Jährige aber in Ethan die große Liebe gefunden haben. "Ariana ist unsterblich verliebt und möchte Ethan unbedingt heiraten. Es ist nur eine Frage des richtigen Timings", behauptete die Quelle gegenüber Life & Style.

Anzeige Anzeige

Instagram / arianagrande Ariana Grande, ihre Oma "Nonna" und ihr Bruder Frankie, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / frankiejgrande Frankie Grande, Ethan Slater und Ariana Grande im Oktober 2024

Anzeige Anzeige