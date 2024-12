Billie Eilish tritt erstmals ohne ihren Bruder Finneas auf

Billie Eilish (23) feierte am 18. Dezember ihren Geburtstag – und das mitten im Rampenlicht. Die Sängerin ist derzeit auf großer Welttournee mit ihrem neuen Album "Hit Me Hard and Soft", das im Frühjahr 2024 veröffentlicht wurde. Doch dieses Mal ist alles anders: Zum ersten Mal in ihrer Karriere steht Billie während ihrer Shows allein auf der Bühne, ohne die Unterstützung ihres Bruders und langjährigen kreativen Partners Finneas O'Connell. "Ich habe noch nie in meinem Leben eine Show ohne meinen Bruder gemacht", gab sie in einem Interview mit CBS Mornings zu.

Auch ihre Eltern sind dieses Mal nicht durchgängig vor Ort, wie Billie verriet: "Ich habe meine Eltern nicht dabei. Ich meine, sie kommen zu Besuch und das ist toll, aber ich habe nicht mehr die gleiche Struktur wie vorher." Die neue Dynamik stellt für Billie eine große Veränderung dar. Ihre bisherigen Tourneen und Auftritte waren stets ein Familienprojekt, insbesondere mit Finneas, der nicht nur als Produzent für viele ihrer Hits bekannt ist, sondern auch oft bei ihren Live-Performances an ihrer Seite stand.

Nicht nur auf der Bühne möchte Billie in Zukunft ihren eigenen Weg gehen: Auch wenn es um die Produktion neuer Songs geht, möchte sie auf eigenen Beinen stehen. Damit sie für diesen Schritt bestens gewappnet ist, hat Finneas ihr geholfen, ein eigenes Heimstudio einzurichten. "Ich habe Billies Studio so eingerichtet, dass sie zu Hause ohne mich produzieren kann, weil sie darin sehr gut ist", verriet der Bruder der Sängerin in einem Interview mit Guitar.com.

Getty Images Billie Eilish, März 2024

Getty Images Finneas O'Connell und Billie Eilish im August 2024

