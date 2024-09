Ohne Finneas: Billie Eilish will alleine Musik produzieren

Billie Eilish (22) geht neue Wege – und will ihre Musik künftig eigenständig produzieren! Bisher war Finneas O'Connell, der Bruder der Sängerin, maßgeblich an ihren Hits beteiligt. Doch für ihre neuen Ambitionen als Produzentin hat er seiner kleinen Schwester nun eine einfache Ausstattung in ihrem Heimstudio zusammengebastelt. "Ich habe Billies Studio so eingerichtet, dass sie zu Hause ohne mich produzieren kann, weil sie darin sehr gut ist", erklärt Finneas in einem Interview mit Guitar.com. Nach einiger Überlegung unterstützt der Songwriter jetzt also Billies musikalische Unabhängigkeit.

Der Wunsch, auf eigenen Beinen zu stehen, kam nicht zuletzt durch künstlerische Differenzen während der Produktion des letzten Albums. Finneas gab bereits offen zu, dass es Herausforderungen gab – genug, dass er irgendwann überlegte, das Musikgeschäft ganz zu verlassen. "Ich muss [Billie] zugutehalten, dass ich sehr hochmütig war und ihr vorgeworfen habe: 'Du bist nicht ehrlich oder authentisch genug'", gestand er im Interview-Format "Hot Ones" auf YouTube und führte weiter aus: "Ich habe in diesem Prozess gelernt, dass ich zu egozentrisch war." Billie habe sich außerdem daran gestört, dass der 27-Jährige oft barfuß oder in schmutzigen Schuhen im Studio arbeitete.

Obwohl sich die zwei Geschwister nun in Eigenständigkeit üben, bleibt das starke Band zwischen ihnen weiterhin bestehen. Auch Billie weiß, was sie an Finneas hat – denn trotz mancher Reibereien blicken sie auf eine lange gemeinsame Erfolgsgeschichte zurück. In einem früheren Interview mit Apple Music thematisierten die beiden bereits offen ihre Dynamiken und kreativen Unterschiede, wobei die "Happier Than Ever"-Interpretin die Fähigkeit ihres Bruders bewunderte, stets die Richtung beizubehalten. "Er ist das, was das Schiff am Laufen hält", bemerkte sie anerkennend.

Anzeige Anzeige

Getty Images Finneas O'Connell und Billie Eilish im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Finneas O'Connell und Billie Eilish im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige