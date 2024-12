Kate Merlan konnte sich noch von ihrer Mutter verabschieden

Vor wenigen Monaten musste Kate Merlan (37) traurige Neuigkeiten verkraften: Ihre Mutter verstarb plötzlich. Daraufhin fiel die Influencerin in ein tiefes Loch und zog sich zunächst aus der Öffentlichkeit zurück. Im RTL-Format Reality Check spricht sie nun über ihren tragischen Verlust: "Ich war am Set einer TV-Produktion und habe am ersten Drehtag einen Anruf vom Krankenhaus bekommen, dass meine Mutter den Tag nicht überleben würde. Ich bin sofort zum Bodensee runtergefahren und habe sie noch zwei Minuten gesehen, bevor sie eingeschlafen ist."

Auch auf die Todesursache ihrer Mutter geht die Influencerin genauer ein: "Sie ist an Krebs gestorben. Sie hatte vor einigen Jahren schon einmal Krebs, galt damals aber als geheilt. Das kam jetzt sehr unerwartet zurück." Den Tod ihrer Mama zu akzeptieren, falle Kate noch immer sehr schwer: "Es fühlt sich so an, als ob sie noch lebt. Ich habe das noch nicht akzeptiert, dass sie nicht mehr da ist. [...] Ich habe es heute ganz oft, dass ich sie anrufen möchte, und dann wird mir bewusst: Ich kann ihr nichts mehr erzählen. Das geht nicht mehr."

Anfang Oktober meldete sich Kate mit emotionalen Worten auf Instagram zurück und erklärte, wie es ihr derzeit gehe. "Ich versuche mich momentan extrem abzulenken, manchmal klappt es gut, manchmal nicht. Aber ich vermisse meine Mama sehr, besonders abends ist es schlimm", gab sie damals offen zu. Zudem betonte sie, dass ihre Mutter erst 60 Jahre alt gewesen sei, als sie starb.

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Influencerin

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Kate Merlan, Realitystar

