"Abends ist es schlimm": Kate Merlan vermisst ihre Mama sehr

Kate Merlan (37) musste vor wenigen Wochen Abschied von ihrer Mutter nehmen. Nun macht die Influencerin bei Instagram eine Fragerunde, und besorgte Fans fragen sie nach ihrem Befinden. "Ich versuche mich momentan extrem abzulenken, manchmal klappt es gut, manchmal nicht. Aber ich vermisse meine Mama sehr, besonders abends ist es schlimm", erklärt sie offen. Ihre Mama sei erst 60 Jahre alt gewesen, als sie starb. Um den Verlust verarbeiten zu können, scheint Kate ihr Leben aktuell etwas zu pausieren. Engagements sind nebensächlich, ihre abgesagte Show "solle nicht sein", so der Realitystar. Vielleicht könne sie das aber nächstes Jahr nachholen.

Unterstützung in der schweren Zeit bekam Kate auch aus wohl unerwarteter Ecke. Wie sie verrät, kontaktierte sie ihr Ex Jakub Jarecki (29). Ein Fan hakt nach, ob ihr Noch-Ehemann sich nach dem Verlust bei ihr meldete. "In den ersten Tagen, ja", meint die 37-Jährige. Selbstverständlich ist das wohl nicht. Immerhin zerbrach die Ehe der beiden erst vor wenigen Wochen bereits zum zweiten Mal – und im Netz betonte Kate, dass es diesmal kein Zurück mehr gebe. Wie das Verhältnis der beiden jetzt ist, offenbarten sie nicht, aber es sieht nicht danach aus, als gebe es böses Blut.

Den Tod ihrer Mutter machte Kate Mitte September öffentlich. Mit einem emotionalen Post wandte sich die Prominent getrennt-Teilnehmerin an ihre Fans. "Ich weiß nicht, wie ich es in Worte fassen soll, aber mein Herz ist gebrochen. Vor wenigen Tagen hat meine Mama ihre Augen für immer geschlossen. Ich war bei ihr und habe ihre Hand gehalten", schrieb sie. Der Schmerz sei "unfassbar" und Kate müsse sich erst einmal eine Weile zurückziehen. Ein paar Wochen später meldete sie sich aber wieder und erklärte, sie wolle bewusst keine Details zum Tod ihrer Mama preisgeben, weil diese nie in die Öffentlichkeit gewollt habe. Lediglich, dass ihr Ableben unerwartet gewesen war, verriet sie.

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

Instagram / katemerlan Kate Merlan, 2022

