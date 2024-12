Maurice Dziwak zeigt stolz das Kinderzimmer seines Sohnes

Maurice Dziwak (26) hat mit dem Nestbau alle Hände voll zu tun. Leandra, die neue Freundin des Realitystars, erwartet derzeit ein Baby. Für beide ist es der erste Nachwuchs, umso größer ist die Vorfreude. Stolz präsentieren die beiden auf Instagram das liebevoll gestaltete Kinderzimmer. Auch wenn der Sprössling noch gar nicht das Licht der Welt erblickt hat, erwarten ihn bereits ein prall gefüllter Kleiderschrank, Kuscheltiere und Co. Auffällig ist: Das ganze Zimmer ist mit einem Bärenmotiv gestaltet. Vom Wickeltisch bis hin zu einem weichen Baby-Mobile und einem Wandtattoo – alles ist in Braun und Weiß gehalten und wird von einem niedlichen Bärenkopf geziert.

Dass Maurice und Leandra so gut vorbereitet sind, hat einen Grund – das Baby könnte sich jederzeit auf den Weg machen. "Unser kleines Wunder kann es kaum abwarten, es steht schon in den Startlöchern. Möchte unbedingt Mama und Papa kennenlernen", erzählte der einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmer bereits vor einigen Tagen in den sozialen Medien. Seine hochschwangere Freundin bestätigte freudig: "Ja, es kann jederzeit losgehen." Zudem verrieten die beiden Eltern in spe, welches Geschlecht ihr ungeborenes Kind hat: Es wird ein Junge.

Maurice scheint voller Vorfreude auf seinen ersten Nachwuchs zu sein. Dennoch steht schon bald ein harter Abschied an: Gemeinsam mit Lilly Becker (48) wurde er am Mittwoch als erster Kandidat für das Dschungelcamp bestätigt. Traditionsgemäß geht es für den Ex von Ricarda Raatz (32) also bereits Anfang Januar ab nach Down Under. Die Vorwürfe, er würde mit seiner Teilnahme am Kultformat seine junge Familie vernachlässigen, weist Maurice entschieden von sich. Der baldige Papa betont auf Instagram: "Ich muss auch für meine Familie sorgen. Für meinen Sohn. Und das tue ich mit Stolz."

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak zeigt das Kinderzimmer seines Sohnes

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Freundin Leandra

