Reagierte Justin Bieber damit auf die Verlobung von Selena?

Justin Bieber (30) sorgt erneut für Schlagzeilen, und diesmal steht ein mysteriöser Instagram-Post im Fokus. Nur wenige Tage nachdem seine Ex-Freundin Selena Gomez (32) ihre Verlobung mit dem Produzenten Benny Blanco (36) bekannt gegeben hatte, veröffentlichte der Sänger ein Foto, das ihn mit seiner Ehefrau Hailey Bieber (28) zeigt. Doch es war nicht das Bild, sondern die musikalische Untermalung, die Fans hellhörig machte. Justin unterlegte den Post mit dem Song "All My Ghosts" von Lizzy McAlpine, was Spekulationen über eine mögliche versteckte Botschaft in Richtung Selena anheizte.

Die Fans konzentrierten sich besonders auf einige Songzeilen, die sie für mehr als zufällig hielten. In dem emotionalen Stück heißt es unter anderem: "Ich kann es jetzt sehen, die Hochzeit des Jahres" und "wenn alle meine Geister verschwinden". Auch Passagen wie "Oh, all meine Geister sind bei mir / Ich weiß, dass du sie auch spürst." lösten Debatten aus. Einige Nutzer kommentierten direkt unter dem Beitrag, dass sie bei dem Song, der schöne Erinnerungen an einen Ex aus der Vergangenheit thematisiert, eine Botschaft sehen, mit der Justin seine Reaktion auf Selenas Verlobung ausdrücken wollte. "Man muss nur den Text hören, dann weiß man, dass er Sel eine Nachricht senden möchte", schrieb eine Userin. Andere spekulierten scherzhaft, Justins Post käme zu so einem Zeitpunkt, dass es fast wie geplant wirke.

Justin und Selena verbindet eine langjährige und turbulente Geschichte. Ganze acht Jahre waren sie ein Paar, bevor sie 2018 endgültig getrennte Wege gingen. Noch im selben Jahr heiratete der "Baby"-Sänger das Model Hailey Bieber, mit der er seitdem eine vermeintlich glückliche Ehe führt. Während Justin selbst öffentlich erklärte, dass ihn sein Song "Ghost" von 2021 zur Verarbeitung von Verlusten inspirierte, bleiben die Spekulationen um die Bedeutung seiner Songtexte in den Köpfen der Fans bestehen. Selena hingegen beschreitet einen neuen Lebensweg mit Benny Blanco, was sie mit dem Satz "forever begins now" auf Instagram unterstrich.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco im Dezember 2024

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber, 2023

