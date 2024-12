Umut Tekin versteht nach der Trennung die Welt nicht mehr

Die Beziehung von Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (23) zerbrach vor wenigen Tagen auf dramatische Weise. Umut verkündete die Trennung in einem schriftlichen Statement kurz und knapp bei Instagram. Die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Verführerin reagierte in einem tränenreichen Video und behauptete, durch den Post von dem Liebes-Aus erfahren zu haben. Nach einer kurzen Social-Media-Pause meldet Umut sich jetzt zurück und ist sichtlich sauer auf seine Ex. "Ich verstehe nicht, wie man sich das aus dem Arsch ziehen kann, zu behaupten, dass ich über Instagram Schluss gemacht habe", wettert der Realitystar. Er habe die Beziehung via WhatsApp beendet und das Statement erst danach gepostet. "Verstehe echt vieles gerade nicht", meint er weiter.

Bei Emmas Aussage, sie habe vorher nichts von der Trennung gewusst, blieb es aber nicht. Sie holte noch weiter aus und erklärte, Umut habe sie betrogen. "Umut übertreibt doch im Klub und hat mit anderen Weibern rumgef*ckt und ich habe ihm das verziehen. Ich habe nichts gemacht und er postet so eine Sche*ße", meinte die 23-Jährige im Netz. Zu dem Statement schien Emma sich gezwungen gefühlt zu haben, denn auch ihr wurde vorgeworfen, sie sei fremdgegangen. Im Netz kursierte ein Video, das sie angeblich mit einem anderen Mann zeigte. Stimmt alles nicht, meint sie. Umut ist allerdings anderer Meinung. Er machte deutlich, dass seine Ex nur versuche, den Spieß umzudrehen.

Das Beziehungsende begründete Umut anfänglich im Netz noch eher vage. In einer Story schrieb er lediglich: "Das zwischen Emma und mir ist vorbei. Ich mache es direkt über diesen Weg und es gibt kein Zurück mehr, sonst bin ich noch in dieser toxischen Sche*ße gefangen und finde keinen Ausweg mehr." Für Emma ein Schlag ins Gesicht. Über eine Freundin machte sie ihrer Community ihren Schmerz deutlich: "Es ist genauso schrecklich, dass ihre Beziehung grundlos in der Öffentlichkeit beendet wurde, ohne dass mit ihr geredet wurde. Man sollte niemals aus Emotionen handeln, wie er es gemacht hat."

