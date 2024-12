Umut Tekin macht mit ihr Schluss: Emma ist am Boden zerstört

Heute Morgen beendete Umut Tekin (27) seine Beziehung mit Emma Fernlund (23) auf Social Media. Die einstige Temptation Island V.I.P.-Verführerin soll von dem Vorhaben ihres Ex-Freundes nichts gewusst haben. Auf Instagram meldet sich nun eine Freundin von Emma zu Wort und gibt ein kleines Update über die aktuelle Situation. Zu einem Bild, auf dem Emma eingekuschelt auf einem Sofa liegt, schreibt sie: "Traurig, dass Leute nicht checken, dass die Menschen, über die man TikToks und so einen Mist hochlädt, auch ein Leben haben und es sie mitnimmt. Es ist genauso schrecklich, dass ihre Beziehung grundlos in der Öffentlichkeit beendet wurde, ohne dass mit ihr geredet wurde. Man sollte niemals aus Emotionen handeln, wie er es gemacht hat. Das letzte Wort ist sicherlich noch nicht gesprochen." Auf den angesprochenen Videos ist Emma mit einem unbekannten Mann in einem Klub zu sehen.

Emma versteckt auf dem Foto ihr Gesicht. Beistand bekommt sie nicht nur von ihrer Freundin, sondern auch von ihrem Hund, der auf ihrem Schoß liegt. Aktuell kann sich die 23-Jährige noch nicht persönlich zu Wort melden, führt ihre Freundin weiter aus: "Emma wird sich auch noch mal melden, wenn sie mit dem ganzen emotionalen Missbrauch ein bisschen besser klargekommen ist. Die Schwere dieser Unterstellungen sollte euch allen bewusst werden."

Nachdem Umut die Beziehung beendet hatte, meldete sich Emma unter Tränen auf Social Media zu Wort und stellte klar: Nicht sie ist die, die betrogen hat. "Umut übertreibt doch im Klub und hat mit anderen Weibern rumgef*ckt und ich habe ihm das verziehen. Ich habe nichts gemacht und er postet so eine Sche*ße", wetterte sie. Daraufhin äußerte sich der 27-Jährige noch mal und bezichtigte sie der Lüge: "Jetzt versucht man natürlich, den Spieß umzudrehen. Hat ja auch sonst lange in der Beziehung geklappt. Ich würde an deiner Stelle lieber aufpassen, was du sagst, Emma, und am besten bei der Wahrheit bleiben."

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin im "Sommerhaus der Stars", 2024

