Weiterer Schicksalsschlag: Jim Carrey trauert um Schwester

Jim Carrey (62) hat in seinem Leben zahlreiche Tragödien erlebt. Vor Kurzem ereilte den Schauspieler ein weiterer schwerer Verlust. Wie Kurier berichtete, ist seine Schwester Rita, die als Co-Moderatorin einer Radioshow und Produzentin einer YouTube-Show tätig war, am 14. November verstorben. Jim hat damit ein weiteres seiner drei älteren Geschwister verloren. Bereits 2019 musste er den Tod seines Bruders John verkraften, der im Alter von 60 Jahren an einer Blutkrankheit verstarb.

Ein besonders tragisches Kapitel im Leben des Schauspielers war zudem auch der Tod seiner früheren Freundin Cathriona White (✝30) im Jahr 2015. Die Visagistin hatte sich nach ihrer Trennung das Leben genommen. Infolgedessen geriet der Comedian in die Schlagzeilen, weil Cathrionas Noch-Ehemann und ihre Mutter ihn beschuldigt hatten, sie mit Geschlechtskrankheiten angesteckt und ihr die Medikamente besorgt zu haben, mit denen sie sich das Leben genommen hatte. Jedoch wurde die Anklage gegen ihn abgewiesen, nachdem seine Anwälte laut Hollywood Reporter beweisen konnten, dass Cathriona Arztdokumente gefälscht hatte, die belegen sollten, dass sie vor der Beziehung mit Jim keine Geschlechtskrankheit gehabt hätte. Der "Bruce Allmächtig"-Darsteller behauptete zudem, dass Cathriona und ihr Anwalt ihn erpresst hätten.

Jim Carrey, bekannt für seine legendären Schauspielrollen, hat also privat ein bewegtes Leben geführt. Aus seiner ersten Ehe mit Melissa Womer stammt seine Tochter Jane Carrey. Nach der Scheidung folgten weitere öffentliche Beziehungen, darunter seine kurze Ehe mit Schauspielerin Lauren Holly (61) sowie eine viel beachtete Romanze mit Renée Zellweger (55). Trotz zahlreicher persönlicher Rückschläge hat Jim Carrey jedoch immer wieder Stärke bewiesen und zeigt, dass es möglich ist, auch nach schweren Zeiten weiterzumachen.

Getty Images Jim Carrey im Januar 2020

Getty Images Jim Carrey während der Filmfestspiele in Venedig im September 2017.

