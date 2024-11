Für diesen Film kehrt Jim Carrey aus seinem Ruhestand zurück

Jim Carrey (62) kehrt als Dr. Ivo Robotnik in "Sonic the Hedgehog 3" zurück und überrascht damit seine Fans weltweit. Nachdem der Schauspieler im April 2022 angekündigt hatte, sich aus dem Filmgeschäft zurückziehen oder zumindest eine längere Pause einlegen zu wollen, hing seine weitere Karriere lange in der Schwebe. Doch nun zeigt ein brandneuer Trailer, dass der Filmstar im neuesten Abenteuer des blauen Igels zu sehen sein wird. Der Film soll am 25. Dezember 2024 in die deutschen Kinos kommen und verspricht, ein actionreiches Festtagsvergnügen zu werden.

In einem Interview mit Access Hollywood hatte Jim nach seinem Rückzug erklärt, dass er nur dann zurückkehren würde, wenn ihm ein ganz besonderes Drehbuch vorgelegt würde: "Sollten die Engel eine Art Drehbuch überbringen, das in Goldtinte geschrieben wurde, das mir zuflüstert, dass es das Wichtigste sein wird, es den Menschen zu überbringen, könnte ich den Weg fortsetzen." Offenbar hat "Sonic the Hedgehog 3" genau diese Kriterien erfüllt. Neben Jim als Dr. Robotnik sind auch Keanu Reeves (60) als Shadow und Idris Elba (52) als Knuckles mit von der Partie. Fans dürfen sich also auf ein hochkarätiges Ensemble freuen, das sowohl auf der Leinwand als auch stimmlich in der Originalversion beeindruckt.

Jim Carrey ist seit Jahrzehnten für seine vielfältigen und oft exzentrischen Rollen bekannt. Mit seinem Ruhm schien der Hollywoodstar aber immer wieder zu hadern. Anlässlich seines 60. Geburtstags erklärte er gegenüber Bild: "Ich habe keine Lust mehr, prominent zu sein. Ich möchte am echten Leben teilhaben." Seine Entscheidung, erneut in einer Fortsetzung mitzuwirken, ist nicht nur deshalb bemerkenswert, sondern auch, weil er seit dem Flop von "Ace Ventura – Jetzt wird's wild" in keinem Sequel mehr mitgespielt hatte. Seine Rückkehr könnte darauf hindeuten, dass ihm die Rolle des Dr. Robotnik besonders am Herzen liegt.

Getty Images Jim Carrey, Schauspieler

Getty Images Jim Carrey im Januar 2020

