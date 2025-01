Jim Carrey könnte in "Sonic The Hedgehog 4" zurückkehren

Jim Carrey (62) könnte schon bald wieder auf die große Leinwand zurückkehren – und zwar in seiner Rolle als Dr. Ivo Robotnik alias Dr. Eggman in "Sonic The Hedgehog 4". Nach dem spektakulären Finale von "Sonic The Hedgehog 3", das Ende 2024 in den Kinos lief, schien es zunächst so, als hätte Dr. Eggman sein Leben geopfert, um den Planeten zu retten. Doch während die erste Abspannszene neue Charaktere für kommende Filme anteaserte, hält die zweite Szene die Möglichkeit einer Rückkehr des genial-bösen Wissenschaftlers offen. Laut den Drehbuchautoren Pat Casey und Josh Miller liegt es ganz an Jim, ob die Figur wiederbelebt wird.

Die Autoren verdeutlichten in einem Interview mit Screen Rant, dass sie das Drehbuch absichtlich als Abschied konzipiert hätten – aber nur für den Fall, dass Jim nicht mehr mit von der Partie sein möchte. Jims Rückkehr als Dr. Eggman würde, so schätzen die Macher, kaum ausführliche Erklärungen benötigen. Inspiration dafür liefern die "Fast & Furious"-Filme, deren Produzent Neal H. Moritz auch bei der "Sonic"-Reihe involviert ist. Dort wurden Charaktere schon mehrfach scheinbar endgültig verabschiedet, nur um später ohne große Erklärungen wieder aufzutauchen. Eine ähnliche Herangehensweise könnte die Fans auch in diesem Fall begeistern, da bereits "Sonic 2" keine großen Erklärungen brachte, wie Robotnik überlebte.

Für Jim wäre die erneute Verkörperung des abgedrehten Dr. Eggman eine Rückkehr in eine Rolle, die sich in den letzten Jahren zu einer seiner bekanntesten Darbietungen entwickelt hat. Auch wenn der Schauspieler zuletzt öfter anklingen ließ, er wolle sich aus dem Filmgeschäft zurückziehen, beeindruckte er in Interviews immer wieder mit seinem schrägen Humor und seiner Leidenschaft fürs Schauspiel. Sollte er tatsächlich zurückkehren, könnte dies ein weiteres Highlight in der "Sonic"-Saga werden – sehr zur Freude seiner Fans, die ihn für seine wandelbaren, exzentrischen Charaktere lieben. Bleibt abzuwarten, ob Jim noch einmal Lust auf eine solche Kino-Show hat.

Getty Images Der Schauspieler Jim Carrey im Februar 2020

Getty Images Jim Carrey mit "Sonic"-Figuren im April 2022 in Los Angeles

