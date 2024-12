Anne Menden wehrt sich gegen fiese Kommentare von ihren Fans

Anne Menden (39), bekannt aus der RTL-Serie GZSZ, sorgt aktuell mit einem emotionalen Instagram-Video für Aufsehen. Seitdem die Schauspielerin und ihr Partner Gustav Masurek (35) im Sommer ihre Beziehung öffentlich gemacht haben, zeigen sie sich immer wieder gemeinsam in den sozialen Medien. Doch während sich viele Fans mit ihnen freuen, gibt es auch kritische Stimmen: Einige Kommentatoren äußerten sich abfällig über das Paar – das wollte Anne nicht länger unkommentiert hinnehmen. "Wie wildfremde Menschen sich das Recht herausnehmen, sich in Dinge einzumischen, die sie absolut nichts angehen", sagte sie sichtlich genervt.

In ihrem Video las Anne mehrere verletzende Kommentare laut vor – unter anderem: "Er passt überhaupt nicht zu dir, sorry" und "Ich finde, es ist kein schönes Paar." Für die Schauspielerin ist das Maß voll: "Diese Beziehung gehört mir und meinem Partner", stellte sie klar. Sie betonte, dass sie und Gustav posten dürften, so oft sie möchten. Außerdem kritisierte Anne scharf, dass solche Kritiker anscheinend unglücklich mit ihrem eigenen Leben seien: "Leute, die glücklich und zufrieden sind, haben gar keine Zeit und Lust dazu, anderen das Glück madig zu machen." Ebenso forderte sie Respekt und Anstand, anstatt sich destruktiv ins Leben anderer einzumischen.

Anne, die seit fast zwanzig Jahren die Rolle der Emily Höfer in GZSZ spielt, hält ihr Privatleben für gewöhnlich eher im Hintergrund. Mit Gustav, der vor allem aus Reality-TV-Formaten bekannt ist, scheint sie allerdings ihr persönliches Glück gefunden zu haben. Beide setzen sich zudem für wohltätige Zwecke ein – zuletzt in Gustavs Heimat Paderborn, wo sie gemeinsam Spenden sammelten. Die 39-Jährige zeigte sich zu Beginn ihrer Beziehung zurückhaltend, doch mittlerweile steht das Paar offen zu ihrer Liebe. Die Fans wissen, dass Anne privat ein großes Herz für Tiere hat und auch in ihren sozialen Medien gerne zwischen persönlichem Engagement und humorvollen Momenten wechselt.

Anzeige Anzeige

Instagram / annemenden Gustav Masurek und Anne Menden, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / gustavma4 Anne Menden und Gustav Masurek

Anzeige Anzeige