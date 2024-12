Emma Fernlund stellt Umuts Anschuldigungen im Netz richtig

Auch vier Tage nach dem Beziehungs-Aus hält die pingpongartige Aufarbeitung der Trennung von Emma Fernlund (23) und Umut Tekin (27) in ihren Instagram-Storys an. Nachdem der ehemalige Bachelorette-Kandidat seiner Ex-Freundin unterstellt hatte, darüber zu lügen, auf welche Art er den Schlussstrich zog, hielt die auf ihrem eigenen Social-Media-Profil dagegen. Obwohl Umut die Beziehung über WhatsApp beendet haben soll und erst daraufhin seinen Followern davon in Kenntnis setzte, lässt die frühere Temptation Island-Verführerin diese Rechtfertigung nicht durchgehen: "Es war so, meine Schwester hat mich angerufen und hat mich gefragt 'Was ist in Umuts Story los?' und so habe ich erfahren, dass er anscheinend mit mir Schluss gemacht hat."

Als die 23-Jährige dann einen Blick auf ihren Whatsapp-Chat werfen konnte, soll Umut sie bereits blockiert gehabt haben. Emma empörte sich darüber, dass ihr Ex-Partner eine Aussprache im Privaten zu verweigern scheint. "Alter Leute, der kriegt seinen Hintern nicht mal hier her, er kriegt nicht mal seine Hand an den Hörer, um mich anzurufen, aber er kriegt es hin, seine dummen Storys zu posten", schimpfe sie über Umut. Sie scheint das Handeln des 27-Jährigen nicht nachvollziehen zu können: "Wir wohnen zusammen, wir haben einen Hund zusammen und du machst auf Whatsapp Schluss wegen eines TikTok-Videos?"

Nach der Trennung erhoben die beiden schwere Anschuldigen auf Social Media gegeneinander. Während der Ravensburger auf Clips im Netz anspielt, die Emma mit einem unbekannten Mann beim Feiern zeigen, warf die ihm wiederum vor, sie betrogen zu haben. "Umut übertreibt doch im Klub und hat mit anderen Weibern rumgef*ckt und ich habe ihm das verziehen. Ich habe nichts gemacht und er postet so eine Sche*ße", behauptete die Influencerin. Ihr Ex ließ diese Unterstellungen nicht unkommentiert: "Jetzt versucht man natürlich, den Spieß umzudrehen. Hat ja auch sonst lange in der Beziehung geklappt."

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image Emma Fernlund und Umut Tekin im Oktober 2024

Anzeige Anzeige