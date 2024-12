Gina-Lisa Lohfink äußert sich zum Urlaub mit ihrer Ex-Flamme

Reality-TV-Star Gina-Lisa Lohfink (38) blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück: TV-Engagements, und ein Führerscheinentzug prägten ihr 2024. Auch privat ging es für die ehemalige GNTM-Kandidatin turbulent zu. Ihre Beziehung zur Sängerin La Missy, die im Juli offiziell auf Eis gelegt wurde, scheint pünktlich zum Jahresende wieder aufzutauen. Erst vor wenigen Wochen sorgten gemeinsame Bilder der beiden auf einem Boot in Thailand für Spekulationen. Doch von einer Liebesreise möchte Gina-Lisa nichts wissen. "Ich mache keinen Urlaub, ich war beruflich in Thailand", stellt sie im Bild-Interview klar. Zu ihrem Beziehungsstatus bleibt sie vage, gibt aber preis: "Ich gebe Menschen gern Chancen – auch mal die zweite, dritte oder fünfzigste. Ich bin eben zu herzlich."

Diese Großherzigkeit spiegelt sich auch in Gina-Lisas Haltung zu Beziehungen wider. "Ich mache nie Schluss, sehe immer das Gute. Ich bin zwar kein Engel, aber ein lieber Satansbraten", verrät sie augenzwinkernd. Apropos Braten: In diesem Zuge hat die Influencerin auch ihre Pläne für die bevorstehenden Feiertage geteilt. "Dieses Jahr feiern wir bei meiner Schwester – mit meiner Mutter und der ganzen Familie. Wir sind alle zusammen", schwärmt sie. Auf dem Speiseplan stehen bei den Lohfinks ganz klassisch Rouladen, Klöße und Rotkohl.

Für Gina-Lisa bietet das Jahresende aber nicht nur kulinarische, sondern auch berufliche Highlights. Die Reality-TV-Bekanntheit hat sich als Botschafterin für eine Erotikplattform verpflichtet – allerdings ohne sich selbst vor der Kamera zu zeigen. Stattdessen wirbt sie für neue Mitglieder und betont gegenüber RTL: "Ich denke, ihr kennt mich schon alle nackt, und deswegen ist jetzt mal die Zeit, dass ich in meinem Büro sitze, ein bisschen seriöser werde." Ihre neue Rolle hat jedoch auch einen wohltätigen Aspekt: Die Hälfte ihres Verdienstes möchte Gina-Lisa spenden, um Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen. "Ich will helfen. Mir ging es oft auch nicht gut. Mir hat keiner geholfen, und ich finde, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu helfen", erklärt sie.

Instagram / lamissy_official La Missy, vermeintliche neue Liebe von Gina-Lisa Lohfink

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

