Heinz Hoenig hat keinen Kontakt zu seinen erwachsenen Kids

Weihnachten wird für Heinz Hoenig (73) in diesem Jahr anders aussehen. Der Schauspieler, der kürzlich eine längere Zeit auf der Intensivstation verbringen musste, hat die Beziehung zu seinen älteren Kindern, Lukas und Paula, abgebrochen. Heiligabend wird er stattdessen mit seiner Frau Annika Kärsten-Hoenig (39) und den beiden kleinen Kindern Juliano und Jianni verbringen. Der Schauspieler begründete seinen drastischen Schritt in einem Interview mit der Bunte: "Lukas und Paula sind raus aus meinem Leben. Die machen ihr eigenes Ding!" Laut Heinz hätten sich seine erwachsenen Kinder während seiner schweren Krankheit nicht bei ihm gemeldet.

Der Grund für diesen endgültigen Bruch ist für Heinz klar: Während seiner schweren Zeit im Krankenhaus haben weder Lukas noch Paula ihm beigestanden. Während seine Ehefrau täglich an seiner Seite war, sei seine Tochter lediglich an zwei Tagen im Krankenhaus gewesen. Dies scheint für den Schauspieler eine tiefe Enttäuschung gewesen zu sein, weshalb er klare Grenzen zog. Annika erklärte bereits im Juli, dass Heinz diesen Entschluss alleine gefasst und schriftlich festgehalten habe. Der 73-Jährige selbst formulierte es deutlich: "Wer mit mir nicht im Regen tanzt, der braucht auch bei Sonnenschein nicht da zu sein." Er konzentriere sich nun auf das, was ihn glücklich mache. Weder Lukas noch Paula hat sich bisher öffentlich zu den Vorwürfen geäußert, trotz mehrfacher Anfragen von Medien wie RTL.

Heinz Hoenig, der in diesem Jahr noch Teilnehmer des Dschungelcamps war und eine lange Karriere hinter sich hat, scheint in seiner neuen Familie Halt gefunden zu haben. Mit seiner zweiten Ehefrau Annika, die 2020 seine Managerin wurde, führt er seit einigen Jahren ein eher ruhiges Familienleben mit ihren gemeinsamen Kindern. Heinz selbst sprach zuvor bereits häufig offen über die Höhen und Tiefen seines Lebens, doch in Bezug auf seinen aktuellen familiären Konflikt will er das Kapitel offenbar klar beenden. Annika und die kleinen Kinder scheinen ihm nun Trost und Stabilität zu geben, während er betont, dass ihn die Vergangenheit nicht mehr belasten solle.

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig im September 2024

