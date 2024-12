"Mürrischer Opa": Fans lachen über Donald Trumps neue Frise

Donald Trump (78) hat erneut für Wirbel gesorgt – diesmal geht es jedoch nicht um seine politische Agenda, sondern um seine Haare. Bei einem Besuch seines Trump International Golf Clubs in West Palm Beach, Florida, gewährt der designierte Präsident seinen Fans einen kurzen Blick unter die berühmt-berüchtigte rote Baseballcap. Was dort zum Vorschein kommt, sorgt für Spekulationen: Statt des berühmten, kunstvoll geföhnten Seitenscheitels zeigt Trump in dem X-Video glatte, nach hinten gekämmte Haare. Das ungewohnte Styling macht schnell die Runde auf sozialen Medien und sorgt für eine Welle von Kommentaren und Spekulationen.

Die Reaktionen auf Trumps neuen Look könnten kaum unterschiedlicher ausfallen. Während ein User auf X trocken feststellt: "Trump hat sich heute die Haare nach hinten gekämmt. Seltener Anblick", finden andere, dass der Stil ihn "modern und schneidig" wirken lasse. Doch es gibt auch weniger schmeichelhafte Stimmen. Ein Nutzer meint, er sehe jetzt aus wie ein "mürrischer Opa", ein anderer klinkt sich ein und spottet: "Ist das ein Altersheim?" Ob hinter der Frisur ein bewusster Stilwechsel steckt oder es sich doch nur um Kappenhaar gepaart mit Floridas feuchtem Klima handelt, bleibt dabei vorerst unklar.

In rechtlicher Hinsicht dürfte Trump so oder so gerade nicht nach Scherzen zumute sein. Seine Versuche, den Schweigegeldprozess um Stormy Daniels (45) mit dem Argument der präsidialen Immunität zu stoppen, blieben nun endgültig erfolglos. Richter Juan Merchan entschied laut der New York Times, dass die Handlungen des Unternehmers "ausschließlich nicht amtliches Verhalten" betreffen und somit nicht durch Immunität geschützt sind. Im Zentrum des Falls steht eine Zahlung von umgerechnet rund 125.000 Euro an die ehemalige Pornodarstellerin, um eine angebliche Affäre zu vertuschen. Diese Summe hatte Trump fälschlicherweise als Geschäftsausgabe deklariert.

Getty Images Donald Trump im Oktober 2024

Getty Images Donald Trump, Unternehmer

