Nikola Glumac und Kim kennen sich von "Temptation Island"

Nikola Glumac (28) und Kim Virginia Hartung (29) schweben auf Wolke sieben. Dass das Tattoo-Model der Ex-Mann von Kims einstiger BFF ist, ist kein Geheimnis mehr. Aber wer erinnert sich noch daran, wo sich die beiden das erste Mal begegnet sind? Mit einem Instagram-Reel hilft Nikola dem Gedächtnis seiner Fans auf die Sprünge. "Da so viele gefragt haben, wie wir uns kennengelernt haben. Einfach Schicksal", schreibt er zu dem Video, auf dem die ersten Szenen seiner einstigen Temptation Island-Teilnahme eingeblendet werden. Zu sehen darauf ist Nikola, der schon damals bei dem Anblick von Kim, die in derselben Staffel als Verführerin in die Männer-Villa einzog, dahinzuschmelzen scheint.

Auf die Szenen des Reality-Formats folgt ein Zusammenschnitt niedlicher aktueller Videos der beiden Turteltauben, auf denen nicht zu übersehen ist, wie verliebt die beiden heute ineinander sind. Die 29-Jährige lässt das Video ihrer Kennenlerngeschichte nicht unkommentiert. "Dann war ich wohl doch offiziell die beste Verführerin", schreibt sie und fügt eine Reihe von Tränen-lachenden-Emojis hinzu: "Spaß beiseite. Das ist einfach Schicksal."

In den vergangenen Wochen ging bei dem gebürtigen Serben und der Blondine alles Schlag auf Schlag. Nikolas Ex-Frau Gloria Glumac (32) ließ die Bombe platzen und plauderte aus, dass die beiden sich daten. Kurz darauf bestätigten Kim und der Are You The One – Reality Stars in Love-Star das selbst. Auf Instagram teilten sie ein Statement, betonten aber, dass sie gerade noch "in der Kennenlernphase" seien. Nur wenige Tage später verkündete der 28-Jährige, für Kim nach Dubai auszuwandern und ließ sich den Namen der Beauty auf sein Gesicht tätowieren.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, 2024

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Dezember 2024

