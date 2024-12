Die rasante Lovestory von Kim Virginia und Nikola Glumac

Erst vor wenigen Tagen haben Nikola Glumac (28) und Kim Virginia Hartung (29) ihre großen Neuigkeiten bekannt gegeben: Die beiden Realitystars sind in einer Beziehung! Das hat ganz schön für Aufsehen gesorgt – besonders bei Nikos Ex, Gloria Glumac (32). Die Sommerhaus der Sars-Kandidatin und Kim waren nämlich ziemlich gut befreundet, als sich Gloria und der Temptation Island-Kandidat scheiden ließen. Doch die Romanze zwischen Kim und dem Influencer scheint nur zu wachsen: Nikola zieht für Kim sogar nach Dubai! Was Gloria von der Beziehung hält, und alle weiteren Infos zu dieser rasanten Romanze erfahrt ihr im Promiflash-Video.

Anzeige Anzeige