Sabrina Carpenter äußert sich kryptisch nach Barry-Trennung

Anfang Dezember brodelte die Gerüchteküche um Sabrina Carpenter (25) und Barry Keoghan (32): Sie sollen sich angeblich getrennt haben. Konkret haben sich weder die Sängerin noch der Schauspieler dazu geäußert – doch jetzt spitzen die Fans der "Espresso"-Interpretin erneut die Ohren. Bei ihrem überraschenden Auftritt während Jack Antonoffs (40) Benefizveranstaltung gibt die Musikerin ihren Hit "Slim Pickins" zum Besten, wie die Daily Mail berichtet. Dazu erklärt sie, dass sie sich von dem alten Sprichwort "There's plenty of fish in the sea" inspirieren ließ. Auf Deutsch bedeutet diese Redewendung so viel wie "Andere Mütter haben auch schöne Söhne". Doch wie Sabrina nun zugibt: "Ich finde, das ist eine große, fette Lüge."

Wirklich aussagekräftig ist das zwar nicht, doch Sabrina war in Bezug auf Barry und ihre Beziehung schon immer etwas scheu – selbst während die beiden zusammen waren. Sie haben sich nur selten zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt, obwohl sie über ein Jahr in einer Beziehung gewesen sind. Viele Einzelheiten der Romanze fanden die Fans hauptsächlich durch Paparazzifotos und Kommentare der beiden auf ihren Social-Media-Accounts heraus. Erst im Frühling dieses Jahres feierten sie ihr Paar-Debüt auf dem roten Teppich. Kurz darauf spielte Barry die Hauptrolle in Sabrinas Musikvideo zu ihrem Song "Please Please Please", was die Fans vollends von ihrer Beziehung überzeugt hatte.

Auch Barry hat bisher keine genauen Aussagen zur Trennung von der Blondine getätigt. Allerdings erreichten ihn – kurz nachdem die Gerüchte aufgekommen waren, dass er sie betrogen habe – viele Hassnachrichten und Drohungen. Fans der Sängerin zeigten sich sehr wütend auf den "Saltburn"-Darsteller. Die Situation eskalierte so sehr, dass Barry seine Accounts im Netz löschen musste und sich gezwungen sah, ein Statement auf X abzugeben. "Mein Name wurde auf eine Weise durch den Dreck gezogen, die ich normalerweise ignoriere. [...] Doch man spricht darüber, dass ich ein Heroinkind war, zieht meine verstorbene Mutter mit hinein und klopft an die Tür meiner Oma", schilderte der "Eternals"-Star darin.

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

Getty Images Barry Keoghan bei der Burberry Fashion Show im September 2024

