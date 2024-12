Aleks Petrović überrascht seine Vanessa mit einem Porsche

Aleks Petrović (33) und Vanessa Nwattu lassen es sich gerade ordentlich gut gehen: Erst kürzlich wanderten die beiden Realitystars nach Dubai aus. Im Luxusleben sind sie offensichtlich vollends angekommen, wie Aleks auf Instagram beweist. Für das Leben im Wüstenstaat fehlte dem Paar nämlich noch ein Auto, doch der einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmer verkündet: "Ich habe es gefunden, gekauft, angemeldet und Vanessa damit überrascht!" Für das neue Gefährt hat Aleks keine Kosten und Mühen gescheut: Die beiden sind jetzt im Besitz eines Porsche Cayenne S mit Sonderlackierung und Sonderausstattung.

Die Überraschung ist auf jeden Fall gelungen: In dem Video freut sich Vanessa und kann ihr Glück kaum fassen. "Das ist jetzt unser?", fragt sie ungläubig und rennt freudestrahlend auf ihren Liebsten zu. In der nächsten Videosequenz umarmt die 23-Jährige die Motorhaube und richtet ein "Willkommen" an ihren brandneuen, gemeinsamen Luxus-Schlitten. Unter dem Video lobt sie die Überraschungsaktion ihres Verlobten noch mit einem "Mein Romantiker", von einem Herz-Emoji gefolgt.

In Vanessa und Aleks Leben war zuletzt ordentlich was los. Die Realitystars, die mittlerweile schon seit zweieinhalb Jahren ein Paar sind, verlobten sich im November dieses Jahres. Kurz darauf verkündeten sie, ein neues Kapitel in ihrem Leben im Wüstenstaat Dubai aufzuschlagen. "Wir haben uns die letzten Jahre immer wieder aufs Neue in Dubai verliebt und freuen uns, ab sofort unser Leben hier beschreiten zu dürfen", erklärten sie vorfreudig auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic Vanessa Nwattu, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Panama Pictures / ActionPress Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei den Reality Awards 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige