Bushido als Hauptzeuge: Abou-Chaker erneut freigesprochen

Bushido (46) muss bei Gericht eine erneute Niederlage einstecken. In dieser Woche war der Rapper der Hauptzeuge in einer neuen Verhandlung gegen Arafat Abou-Chaker, seinen ehemaligen Manager und Geschäftspartner. Dem Großfamilienmitglied wurden vorgeworfen, eine nicht abgesprochene Bargeldabhebung vom damaligen gemeinsamen Firmenkonto vorgenommen und dem Gericht gefälschte Quittungen ausgehändigt zu haben. Nach insgesamt vier Gerichtstagen am Landgericht Frankfurt an der Oder wurde Arafat Abou-Chaker sowie der mitangeklagte Bauunternehmer freigesprochen. Laut Bild begründete die Landgerichtssprecherin das Urteil damit, "dass der Vorwurf sich nicht beweisen ließ".

Neben Bushido sollen vor Gericht noch acht weitere Zeugen gehört worden sein. Unter anderem eine ehemalige Mitarbeiterin der Berliner Firma. "Die Zeugin hat bestätigt, dass die beiden ehemaligen Gesellschafter (Bushido und Arafat Abou-Chaker) der Firma eine Absprache getroffen hatten, dass Geld aus der Firma für die Begleichung von Baurechnungen auf der privaten Baustelle in Kleinmachnow entnommen werden durfte", heißt es weiter vonseiten des Gerichts. Zudem seien beide Gesellschafter "jeweils alleinvertretungsberechtigt" gewesen sein. Dass eine wie oben genannte Absprache zwischen den beiden Geschäftsmännern stattgefunden haben soll, bestritt Anis Ferchichi, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, in einer dreistündigen Zeugenaussage.

Es ist wohl ein weiterer Rückschlag für den "Sonnenbank Flavour"-Interpreten. Bushido und Arafat verband neben dem Geschäftlichen einst eine enge Freundschaft. 2018 kam es jedoch zum Bruch, es folgte ein jahrelanger Strafprozess gegen den Ex-Manager und drei seiner Brüder, in dem der 46-Jährige als Zeuge und Nebenkläger auftrat. Für Anis und seine Familie war ein Leben ohne Polizeischutz in Berlin zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich, weshalb er noch während des Prozesses mit seiner Ehefrau Anna-Maria (43) und den acht Kindern nach Dubai auswanderte. Dort feierten sie zwar im September 2023 den Sieg eines Zivilprozesses gegen Arafat, der Strafprozess endete aber erst Anfang dieses Jahres mit einem Freispruch für den Angeklagten.

Arafat Abou-Chaker im Landgericht Berlin

Bushido, Rapper

