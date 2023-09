Bushido und Familie feiern Sieg vor Gericht gegen Arafat

Bushido (44) meldet sich persönlich bei seinen Fans! Der Rapper und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (41) sind vergangenes Jahr nach Dubai ausgewandert. Dort lebt das Ehepaar mit seinen sieben gemeinsamen Kindern in einem riesigen Haus. Derzeit ist die Großfamilie krank und versucht sich auszukurieren. Trotzdem meldet sich der "Alles wird gut"-Interpret bei seinen Followern im Netz – denn er hat Neuigkeiten: Bushido feiert einen Sieg vor Gericht!

Auf Instagram teilt er ein Video, in dem er viele Emotionen zeigt, vor allem aber positive: "Das war heute so wichtig für mich und meine Familie, für meine Frau vor allem, weil das Dinge betrifft, die wir in der Vergangenheit extrem auf dem Tisch liegen hatten", beginnt er zu erzählen. Dabei geht es um einen Zivilprozess mit seinem einstigen Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker. "Er hat jahrelang behauptet, mein Manager zu sein und hat dementsprechend eine Menge Rechnungen geschrieben, hohe Beträge einkassiert", schildert Bushido den Sachverhalt.

Laut dem 44-Jährigen sei der Vertrag sittenwidrig gewesen: "Heute hat der Richter entschieden. Leute, das Urteil ist heute gekommen, er war nie berechtigt Geld von mir zu kassieren." Bild liegt das Urteil vor, in dem es heißt: "Obwohl der Kläger (Arafat) zu keinem Zeitpunkt als Manager des Beklagten (Bushido) tätig war, schlossen die Parteien am 30. Januar 2007 einen sogenannten Managementvertrag, in dem der Beklagte den Kläger (genannt "Management") mit seiner Vertretung und Interessenwahrnehmung beauftragte." Somit müsse Arafat über zwei Millionen Euro zahlen.

