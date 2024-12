Dieser "First Dates"-Kandidat bringt sein Date zum Schwitzen

Es wird heiß in der aktuellen Folge von First Dates - Ein Tisch für zwei: Zwischen Raphael (27) und Patrick (32) sprühen die Funken. Patrick scheint es jedenfalls sehr heiß zu sein. Der Teamassistent in einer Personalfirma kommt nämlich mächtig ins Schwitzen. Ob das wohl an seinem Blind Date liegt? "Ich weiß nicht, ob er wegen mir geschwitzt hat. Ich hoffe mal schon", scherzt der Friseur. Liebevoll tupft dieser mit einer Serviette die Schweißtröpfchen von der Stirn seines Gegenübers. Patrick bestätigt: "Das ist jetzt wahrscheinlich die Aufregung. Plus, dass es noch du bist." Gastgeber Roland Trettl (53) kann zum Glück weiterhelfen. Der Koch legt dem Kandidaten einen Kühlakku in den Nacken. Die Abkühlung nimmt der "First Dates"-Teilnehmer dankend an.

Tatsächlich kennen sich die beiden Männer bereits von früher. Sie haben beide in derselben Mall gearbeitet. Sie finden es sehr lustig, sich nach zehn Jahren wiederzusehen. Als leckeres Mitbringsel hat der ehemalige Take Me Out-Teilnehmer für seinen Date-Partner Patrick einen süßen Senf aus München dabei. "Der Senf ist so ein bisschen süß und scharf. So wie ich", witzelt Raphael. Das Geschenk kam bei dem 32-Jährigen gut an.

Nach einem süßen Schokofondue für zwei lädt der ehemalige Wer wird Millionär?-Kandidat Patrick zum Essen ein. Der 32-Jährige ist ganz angetan von seinem Date und würde ihn gerne ein weiteres Mal sehen. Für Raphael reicht es aber leider nicht. Sein Date-Partner wäre ihm zu ähnlich. Er könnte es sich aber vorstellen, sich mit seinem einstigen Arbeitskollegen auf freundschaftlicher Basis zu treffen.

Anzeige Anzeige

Instagram / stum.pfi92 Patrick von "First Dates" auf Instagram, August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / raphaelbrecht Raphael von "First Dates", New York, November 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige