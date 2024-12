Ethan Slaters Ex-Frau litt unter der öffentlichen Scheidung

Vor wenigen Monaten ließen Ethan Slater (32) und seine Frau Lilly Jay sich scheiden. In der Zwischenzeit soll der Musical-Darsteller begonnen haben, seinen Wicked-Co-Star Ariana Grande (31) zu daten. Bisher schwieg Lilly dazu, aber jetzt legt sie ihre Gefühlswelt in einem Essay für The Cut offen. "Niemand heiratet mit dem Gedanken, sich scheiden zu lassen, so wie man auch nicht in ein Flugzeug steigt und erwartet, abzustürzen. Aber ich hätte wirklich nie gedacht, dass ich mich scheiden lassen würde. Schon gar nicht nach der Geburt meines ersten Kindes und schon gar nicht im Schatten der neuen Beziehung meines Mannes mit einer Berühmtheit", schreibt Lilly ehrlich. Es ist herauszuhören, dass es für die Psychologin nicht leicht ist, Ethan und Arianas Liebe öffentlich sehen zu müssen – wobei sie den Namen der Schauspielerin nicht nennt.

Dennoch scheint sie ihrer Zukunft positiv entgegenzublicken. "Langsam, aber sicher bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass in Abwesenheit des Lebens, das ich mit meiner Highschool-Liebe geplant hatte, ein Leben voller Süße auf mich und mein Kind wartet", sinniert Lilly. Das Schwierigste sei aber nach wie vor, dass ihr Privatleben mittlerweile öffentlich breitgetreten werde. Sie wünsche sich immer wieder die Zeit zurück, in der der Medienrummel um ihre nunmehr Ex-Beziehung nicht so groß war und sie in Frieden und Anonymität leben konnte. Während Ethan schon seit Jahren als Schauspieler tätig ist, gerät er durch seine Rolle in "Wicked" und vor allem durch die Beziehung zu Ariana nämlich mehr in den Fokus der Öffentlichkeit als zuvor.

Für besonders viele Nachrichten sorgten die Gerüchte, dass Ariana womöglich der Grund für das Liebes-Aus von Ethan und Lilly gewesen sein soll. Von mehreren Seiten wurde der Glinda-Darstellerin vorgeworfen, den Broadway-Star verführt und so seine Ehe zerstört zu haben. Bisher konnten diese Spekulationen aber nicht bewahrheitet werden und seit September ist die Scheidung des Schauspielers rechtskräftig. Mit Ariana scheint es vor allem seitdem wie am Schnürchen zu laufen. Insider-Informationen zufolge seien die beiden schwer verliebt und planen bereits zu heiraten.

Getty Images Lilly Jay und Ethan Slater im Dezember 2017

Getty Images Ariana Grande und Ethan Slater im Jahr 2024

