G-Dragon und K-Drama-Bekanntheit sorgen für Datinggerüchte

Vor dem Fest der Liebe streut G-Dragon (36) überraschenderweise Gerüchte, dass er aktuell jemanden datet – und zwar keine Unbekannte. Das Ganze hatte gestern damit begonnen, dass der K-Pop-Star und die südkoreanische Schauspielerin Han So-hee auf Social Media Bilder vom selben Ort teilten, welche sie inzwischen wieder gelöscht haben. Die beiden Superstars schwören aber, dass zwischen ihnen nichts läuft. Auch ihre Agenturen haben dies vor wenigen Stunden deutlich gemacht. "Die Dating-Gerüchte zwischen den beiden sind völlig unwahr", hieß es beispielsweise in einem kurzen Statement von G-Dragons Agentur Galaxy Corporation, das Soompi vorliegt.

Auch So-hees Management stellte klar, dass die "My Name"-Bekanntheit und der K-Pop-Rapper sich nicht daten. "Die Behauptung ist nicht wahr", erklärten sie. Wie die Fotos der beiden am selben Ort zustande kamen, klärten sie allerdings nicht auf. Entweder besuchten So-hee und G-Dragon die Location zufällig am selben Tag oder sie trafen sich dort möglicherweise als Freunde. Dass Fans darüber mehr erfahren, ist wohl eher unwahrscheinlich – Details aus dem Datingleben von K-Pop-Stars sind eine Rarität.

Schlagzeilen macht G-Dragon allerdings gerne mal. Ende Oktober des vergangenen Jahres wurde der "Fxxt It"-Interpret beispielsweise wegen Drogenbesitzes verhaftet. Die Vorwürfe wies der 36-Jährige jedoch damals entschieden von sich. "Zuallererst möchte ich klarstellen, dass die Behauptung, dass ich Drogen genommen habe, nicht wahr ist", erklärte er in einem Statement, das Soompi vorlag. Konsequenzen gab es für ihn keine, da die durchgeführten Drogentests negativ ausfielen. G-Dragon, der mit bürgerlichem Namen Kwon Jiyong heißt, wurde 2006 mit der Boygroup Big Bang berühmt. Zudem ist er seit vielen Jahren als Solokünstler erfolgreich. Erst vor wenigen Tagen erschien seine neue Single "Home Sweet Home".

Getty Images Han So-hee, südkoreanische Schauspielerin

Getty Images G-Dragon im November 2023

