Nach elf Jahren: K-Pop-Star G-Dragon kündigt neues Album an

K-Pop-Fans haben Grund zur Freude: G-Dragon (36) veröffentlicht nach elf Jahren sein drittes Album! Die freudige Nachricht verkündete der südkoreanische Rapper mit einem Teaser auf YouTube. In einer mystischen Sequenz aus Licht und Schatten wird die Silhouette des Sängers gezeigt, bevor sich das Logo des Albums formt: "Übermensch" lautet der Titel. Begleitet von einem pulsierenden Herzschlag und jubelnden Fan-Gesängen sorgt das Video für Gänsehaut und versetzt die Fans in höchste Erwartung. Am 25. Februar ist es so weit.

"Übermensch" ist G-Dragons erstes vollständiges Soloalbum seit der Veröffentlichung von "Coup d’Etat" im Jahr 2013. In der Zwischenzeit hatte er in verschiedenen Projekten, darunter zuletzt die erfolgreichen Singles "POWER" und "HOME SWEET HOME" zusammen mit Taeyang und Daesung, bewiesen, dass seine musikalische Strahlkraft ungebrochen ist. Letzterer Song hielt sich sogar zwei Monate lang auf Platz eins der koreanischen Charts und bestätigte, dass G-Dragon auch während seiner Solo-Auszeit eine feste Größe im Musikgeschäft ist. Berichten zufolge sei der Titel von Friedrich Nietzsches Philosophie inspiriert – der Fokus liege demnach auf einem Individuum, das seine eigenen Grenzen überschreitet.

Erst im vergangenen Dezember durften sich die Fans über eine Neuigkeit bezüglich G-Dragon freuen: Der Singer-Songwriter soll seine eigene Unterhaltungsshow bekommen, die im Laufe des Jahres auf MBC erscheinen werde. Darin gehe es um all die Abenteuer, die er gemeinsam mit einigen seiner Freunde erlebt. Im Zuge dessen bekommen die Zuschauer viele weitere Stars präsentiert. Wie Xports News berichtet, sollen unter anderem Taeyang und Daesung, die Gruppe Seventeen und die Girlgroup aespa in der Show auftreten.

Getty Images G-Dragon im November 2013

Getty Images aespa, K-Pop-Girlgroup

