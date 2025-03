Großzügige Geste: G-Dragon spendete seine Konzerteinnahmen

G-Dragon (36), der südkoreanische Sänger und K-Pop-Superstar, hat kürzlich die Bewohner in der Nähe eines Konzertgeländes mit einer außergewöhnlichen Geste überrascht. Während seines Auftritts verteilte er spontan Geschenke an Anwesende und sorgte damit für große Begeisterung. Doch damit nicht genug: G-Dragon gab bekannt, dass er den Erlös des Konzerts, eine Summe von beeindruckenden 300 Millionen koreanischen Won (etwa 190.000 Euro), für wohltätige Zwecke spenden werde. Diese Aktion löste nicht nur unter seinen Fans, sondern auch in der lokalen Gemeinde tiefe Bewunderung aus.

Die Spende wird verschiedenen gemeinnützigen Projekten zugutekommen, die bedürftige Menschen unterstützen, wie Allkpop berichtet. Welche konkreten Initiativen davon profitieren werden, ist noch nicht bekannt, doch schon jetzt ist klar: Diese großzügige Geste des Sängers setzt ein starkes Zeichen. Die Entscheidung, die Einnahmen seines Konzerts für den guten Zweck einzusetzen, hat außerdem Diskussionen angeregt, wie prominente Persönlichkeiten ihre Reichweite und ihren Einfluss einsetzen können, um gesellschaftlich etwas zu bewirken.

G-Dragon, der mit bürgerlichem Namen Kwon Ji-yong heißt und ein einflussreiches Mitglied der K-Pop-Gruppe "Big Bang" war, ist nicht nur für seine musikalischen Talente, sondern auch für seinen extravaganten Stil und seine kreative Ader bekannt. Bereits in der Vergangenheit war er an verschiedenen Spendenaktionen beteiligt, wie seine Fans berichten – auch privat soll er einen starken Bezug zu sozialen Themen haben. Seine jüngste Aktion wurde deshalb nicht nur als Wohltätigkeitsgeste wahrgenommen, sondern auch als eine weitere Bestätigung seiner Werte, die seine Fans weltweit motivieren. Zu sehen bekommen Fans den Star auch auf seiner diesjährigen Welttournee.

Getty Images G-Dragon im November 2023

Getty Images G-Dragon im November 2013

