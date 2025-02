Musikikone G-Dragon startet Welttournee 2025 in Korea

G-Dragon (36), der weltbekannte K-Pop-Star, hat offiziell seine "2025 World Tour" angekündigt. Laut allkpop startet diese am 29. und 30. März in Goyang, Südkorea. Das Stadion in Goyang wird an beiden Abenden ab 18:30 Uhr (KST) die Bühne für sein lang ersehntes Comeback bieten. Der Veranstalter Coupang Play verbreitete ein Poster, das in Schwarzweiß gehalten ist und eine rückseitige Aufnahme des Sängers zeigt, begleitet von auffälliger roter Typografie. Der Ticketvorverkauf startet am 26. Februar exklusiv für Fanclub-Mitglieder, bevor der allgemeine Verkauf am 27. Februar beginnt.

Die Ankündigung fällt in eine besonders aktive Phase für G-Dragon. Nach der Veröffentlichung seines dritten Studioalbums "Übermensch" – seiner ersten LP seit elf Jahren – überrascht er seine Fans nun mit diesem weiteren Highlight. Mit der Bekanntgabe der Tour steigert er die Vorfreude auf ein spektakuläres Live-Erlebnis, das nicht nur seine unverwechselbare Musik, sondern auch ein visuell beeindruckendes Showdesign verspricht. Der Künstler ist bekannt für seine innovativen Bühnenkonzepte, die Mode, Kunst und Musik zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen lassen. Seine Welt-Tournee gilt für seine Anhänger nicht nur als offizielles Bühnen-Comeback, sondern auch als Chance, seine neue musikalische Ära hautnah zu erleben. Details zu weiteren Tourdaten außerhalb Koreas sind bislang noch nicht veröffentlicht, doch die Vorfreude bleibt grenzenlos.

G-Dragon, mit bürgerlichem Namen Kwon Ji-yong, feierte bereits in jungen Jahren mit seiner Musikgruppe BIGBANG enorme Erfolge und wurde mit seinem Solo-Debüt endgültig zum Superstar. Abseits seiner Musik prägt er die Mode- und Kunstszene wie kaum ein anderer. Gleichzeitig gibt der Sänger seinen Fans regelmäßig Einblicke in sein Leben – sei es durch seine Social-Media-Aktivität oder kommende Projekte wie die angekündigte Unterhaltungsshow auf MBC. Mit seinem Comeback auf der Bühne setzt er seine beeindruckende Karriere fort und eröffnet für seine Fans ein neues musikalisches Kapitel.

Getty Images Taeyang, Musiker

Billy H.C. Kwok, Getty Images AsiaPac G-Dragon bei der CHANEL Cruise 2024/25 Hong Kong Replica Show, November 2024

