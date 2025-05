Popstar G-Dragon will auf seiner eigenen Hochzeit performen

G-Dragon (36), der als einer der bekanntesten K-Pop-Stars weltweit gilt, hat während eines Auftritts in der YouTube-Talkshow "Halmyungsoo" über seine Gedanken zur Ehe gesprochen. Gastgeber Park Myung Soo fragte den Sänger am 14. Mai vorsichtig, ob er sich schon einmal mit dem Thema auseinandergesetzt habe. G-Dragon, mit bürgerlichem Namen Kwon Ji Yong, gestand daraufhin, dass der Gedanke durchaus schon in seinem Kopf war: "Es ist nicht so, dass ich nie darüber nachgedacht habe. Natürlich habe ich das, aber momentan beschäftige ich mich nicht ernsthaft damit." Auf die scherzhafte Bemerkung des Moderators, er solle doch bei seiner eigenen Hochzeit singen, entgegnete er lächelnd: "Ich habe tatsächlich noch nie auf einer Hochzeit gesungen – nicht einmal für meine Schwester, obwohl sie mich darum gebeten hat. Aber bei meiner eigenen Hochzeit würde ich das auf jeden Fall machen."

Neben seinen Zukunftsplänen zum Thema Ehe kam G-Dragon auch auf das Thema Ruhestand zu sprechen. Während Park Myung Soo erklärte, dass er mit 65 das Arbeitsleben hinter sich lassen wolle, zeigte sich der Sänger hier viel offener. "Vielleicht liegt es daran, dass ich jünger bin, aber ich habe kein festes Alter vor Augen", erklärte der Musiker. Seine Leidenschaft für die Musik ist weiterhin ungebrochen. Solange die Inspiration ihn antreibt, werde er seinem Beruf nachgehen. Der Moderator ermutigte ihn daraufhin: "Du machst das großartig und ich hoffe, du zeigst der Welt weiterhin dein cooles Ich."

Aber wie sieht es aktuell im Liebesleben des Südkoreaners aus? Aktuell sorgen Spekulationen um eine potenzielle Beziehung mit Lee Joo Yeon, dem ehemaligen Mitglied der Girlgroup After School, für Gesprächsstoff. Die Gerüchteküche brodelte, nachdem ein Foto von ihr in den sozialen Medien veröffentlicht worden war, das Ähnlichkeiten mit G-Dragons Wohninterieur zeigte. Es ist nicht das erste Mal, dass sein Name mit ihrem in Verbindung gebracht wird: Die beiden wurden erstmals 2017 miteinander in Zusammenhang gebracht. G-Dragon selbst äußert sich nur selten zu Gerüchten rund um sein Liebesleben und bevorzugt es, es so gut wie möglich vor der Öffentlichkeit zu schützen.

Getty Images K-Pop-Sänger G-Dragon, Januar 2025

Getty Images K-Pop-Sänger G-Dragon, Oktober 2017

