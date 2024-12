G-Dragon bekommt eine eigene Show mit krasser Starbesetzung

K-Pop-Star G-Dragon (36) wird seine eigene Unterhaltungsshow bekommen. Die Show wird von Kim Tae Ho produziert und soll nächstes Jahr auf MBC erscheinen. Das Programm soll GD bei seinen Abenteuern mit einigen seiner engsten Freunde begleiten – und die Starbesetzung hat es in sich! Fans seiner legendären K-Pop-Gruppe BigBang haben Grund zur Freude. G-Dragons Kollegen Taeyang und Daesung sollen laut Xports News am Start sein. Seventeen BSS, die Sub-Unit der K-Pop-Boygroup Seventeen, wird ebenfalls dabei sein, genauso wie die K-Pop-Girlgroup aespa. Auch die Band Day6 soll in der Variety-Show erscheinen.

Die Teilnahme von Hwang Kwanghee sei ebenfalls bestätigt worden. Das Mitglied der K-Pop-Group ZE:A hat schon gemeinsam mit G-Dragon und Taeyang bei dem Programm "Infinite Challenge" von 2015 teilgenommen. Der restliche Cast wird unter anderem aus den Entertainern Jung Hyung Don und Jo Se Ho bestehen. Außerdem sollen die Schauspieler Hwang Jung Min, Jung Hae In und Kim Soo Hyun teilnehmen. Der Name der Show steht noch nicht ganz fest. Bisher ist das Programm unter den zwei möglichen Titeln "GD and Friends" oder "Good Day" bekannt.

G-Dragon, dessen bürgerlicher Name Kwon Jiyong ist, wurde als Mitglied der K-Pop-Gruppe BigBang bekannt. Die Boygroup wurde 2006 unter YG Entertainment gegründet und bestand ursprünglich aus fünf Mitgliedern. Seungri wurde 2019 wegen eines Prostitutionsskandals aus der Gruppe geworfen. T.O.P hat die Boygroup im vergangenen Jahr verlassen, um sich auf seine Solokarriere zu konzentrieren. Zu dritt überraschten G-Dragon, Taeyang und Daesung ihre Fans nach neun Jahren Pause mit ihrem Song "BANG BANG BANG" bei den diesjährigen MAMA Awards.

Chung Sung-Jun/ Getty Images AsiaPac Karina, Winter, Giselle und Ningning bei The Fact Music Awards, Oktober 2023, Incheon

Ian Gavan, Getty Images Europe G-Dragon, T.O.P, Taeyang, Daesung and Seungri bei den MTV Europe Music Awards 2011, Belfast 2011

