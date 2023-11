Antrag? Hanna will ihre Jessi nach dem Sommerhaus heiraten!

Sie meinen es wohl ziemlich ernst miteinander! Jessi und Hanna kamen als Nachrücker in Das Sommerhaus der Stars rein und zeigten sich zu Beginn ziemlich siegessicher. Die einstige Princess Charming betonte, alle anderen in den Challenges plattmachen zu können. So ganz klappte das bisher aber noch nicht. Stattdessen zeigte sich das Paar öfter genervt voneinander. Doch wenn sie diese Zerreißprobe bestehen, hat Hanna etwas ganz Besonderes vor!

In der aktuellen Folge müssen die Kandidaten ihren Partnern einen Liebesbrief schreiben. Hanna verfasst liebevolle Worte für ihre Jessi: "Trotz aller Konflikte wünsche ich mir keine andere Person an meiner Seite. [...] Denk daran, ich halte immer mein Versprechen. Du weißt, was nach dem Sommerhaus passiert." Was genau sie damit meint, offenbart sie aber nicht vor allen anderen. Erst im Einzelinterview packt sie aus.

"Ich hatte Jessi versprochen, dass wenn wir das hier alles durchstehen, ich sie heirate", gesteht Hanna dann. Ob das wirklich in die Tat umgesetzt wurde? Denn die Dreharbeiten sind längst vorbei. Vielleicht sind die gebürtige Hannoveranerin und Jessi ja schon verlobt.

Jessica, "Princess Charming"-Kandidatin

Hanna, "Princess Charming"-Star

Jessi und Hanna von "Princess Charming" 2022

